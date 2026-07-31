Dataanalytiker registerkontroll
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2026-07-31
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Vill du bidra till att rätt personer är en del av det mest skyddsvärda i Sverige? Som dataanalytiker i gruppen för registerkontroll bidrar du till att säkerställa lämpligt deltagande och minska risken för insiders i säkerhetskänsliga verksamheter. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Ditt uppdrag
Vid Säkerhetspolisen är arbete med data och analys centralt. Nu söker vi dig som vill jobba med att utöka myndighetens förmåga inom dataintag och dataanalys.
I rollen arbetar du aktivt med data och dataanalys i olika faser och skapar värde för vår verksamhet. Du kommer arbeta tvärfunktionellt med analys och bedömning av data. Inhämtning av nya datakällor, samt aktivt bidra i arbetet med datakvalitet och datadefinitioner. I rollen ingår utveckling och införande av processer för t.ex. datakvalitet, och bedömning av analyserade datamängder. Arbetet kräver ett nära samarbete med andra områden inom myndigheten samt frekvent samverkan med andra myndigheter.
I rollen som dataanalytiker på registerkontrollen kommer du att bidra till att relevant information beaktas i registerkontrollprocessen, detta innebär bland annat arbete mot flertalet olika register. Du kommer att bidra till att utveckla verksamheten utifrån ett mer digitaliserat flöde. Du kommer även att ges möjlighet att bidra till planering av gruppens verksamhet samt medverka till att utveckla arbetsmetoder. Rollen innebär bred samverkan, samt kan komma att innefatta genomförande eller bidragande till utbildningsinsatser, både internt och externt. Vi ser gärna att du har kompetens som kan bidra till att utveckla vår informationshantering och det interna it-stödet i registerkontrollen.
Förändringar i reglering tillsammans med ett osäkert omvärldsläge gör att registerkontrollen kommer att få en allt större påverkan av skyddet för det mest skyddsvärda i Sverige. Du kommer bland annat vara en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövare genomför innan deras personal deltar i säkerhetskänslig verksamhet.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
För tjänsten relevant eftergymnasial utbildning
Flerårig erfarenhet av kvalificerat analysarbete med fokus på större datamängder
Erfarenhet av att framställa underlag för beslut
Erfarenhet av process- och metodutveckling
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i såväl tal som skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Relevant akademisk examen inom t.ex. dataanalys, informatik, statistik, systemvetenskap
Erfarenhet av informationssäkerhet, dataskydd/integritetsskydd eller juridik
Erfarenhet av att arbeta inom en organisation med höga säkerhetskrav
Kunskap och erfarenhet inom säkerhetsskydd eller samhällsviktig verksamhet
Erfarenhet av statlig förvaltning
Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövning
Erfarenhet av projektledning eller förändringsledning
Det här är kollegan vi söker
I rollen som dataanalytiker krävs det att du är mål- och resultatinriktad och levererar utifrån gruppens uppdrag. Du är utvecklingsorienterad, strukturerad och har god analytisk förmåga. Du har en positiv och prestigelös inställning till samarbeten och uppdrag, och du bygger nätverk genom att skapa och upprätthålla förtroliga och professionella kontakter.
I rollen kommer du växla mellan längre och kortare uppdrag och det krävs därför att du har god förmåga att snabbt kunna sätta dig in i olika frågor. Du har förmågan att sammanfatta information för att identifiera det mest relevanta.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor och förmåner
Anställning vid Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR, tfn 070-860 78 25 eller 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-08-23.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594), https://sakerhetspolisen.se/
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Arbetsplats
Säkerhetspolisen Jobbnummer
10017493