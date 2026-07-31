Acceptanstestledare inom vård-IT
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och kvalitetssäkra IT-stöd som används i en komplex verksamhet inom hälso- och sjukvården? I den här rollen leder du acceptanstest i samband med införande och vidareutveckling av verksamhetskritiska lösningar. Du ser till att det som går mot driftsättning faktiskt fungerar för verksamheten och möter krav kopplade till kvalitet, regulatorisk efterlevnad, informationssäkerhet och dataskydd.
Du arbetar i en miljö där flera verksamhetsområden, integrationer och leverantörer behöver samspela. Här blir du en viktig länk mellan verksamhet, IT och externa parter, med ansvar för att skapa struktur, tydlighet och rätt beslutsunderlag inför go-live. Det här är en spännande möjlighet för dig som gillar komplexa system, tydligt ansvar och att påverka kvaliteten i lösningar som gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu planerar, samordnar och leder acceptanstest inom både projekt och förvaltning.
Du tar fram och vidareutvecklar riskbaserad teststrategi och acceptanstestplan.
Du säkerställer spårbarhet mellan krav, testfall och resultat.
Du koordinerar verksamhetsrepresentanter, testresurser och samarbetet mellan interna team och externa leverantörer.
Du säkerställer att rätt testdata finns på plats, inklusive anonymiserad testdata där det krävs.
Du följer upp, prioriterar och kommunicerar defekter inför driftsättning.
Du rapporterar teststatus, risker och rekommendationer till relevanta intressenter.
Du tar fram beslutsunderlag för Go/No-Go och bidrar till trygga produktionssättningar.
Du verkar för att testarbetet möter krav inom bland annat GDPR och hantering av patientdata.
KravMinst 4 års erfarenhet som testledare, varav minst 3 år som acceptanstestledare inom de senaste 5 åren.
Erfarenhet som huvudansvarig acceptanstestledare i minst 4 genomförda uppdrag inom komplexa verksamhetssystem.
Erfarenhet av att leda acceptanstester med flera verksamhetsområden, flera integrationer och flera leverantörer.
Erfarenhet av att ta fram teststrategi och testplan, koordinera genomförande samt lämna rekommendation om produktionssättning.
Erfarenhet av ReqTest, där du själv har satt upp teststruktur och dashboards.
God vana att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team.
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitetssäkring och riskhantering.
God förmåga att arbeta självständigt och hantera flera projekt eller arbetsuppgifter parallellt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av testledning i stora program eller projekt.
Erfarenhet av teknisk testning, testautomation och API-testning.
Erfarenhet av testdatahantering (TDM) och arbete med testmiljöer.
Fördjupad erfarenhet av ReqTest samt erfarenhet av Azure DevOps.
Erfarenhet av kravhantering.
Erfarenhet av acceptanstest utöver det som anges i de obligatoriska kraven.
Erfarenhet av förändringsledning kopplat till test.
Erfarenhet av att höja testmognad och arbeta med Test Governance.
Erfarenhet av teststrategi, metodutveckling och leverantörsstyrning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156708-2126061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10017494