VA-chef, Avesta Vatten
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Just nu står Avesta Vatten inför spännande utmaningar. Vi ska bland annat bygga ett nytt reningsverk, stärka och säkra vattenförsörjningen och vi arbetar även med några större ledningsnätsprojekt. AVAB är en viktig del i Avesta kommuns framtida utveckling som en attraktiv etablerings- och bostadsort. Nu söker vi en VA-chef till ett viktigt samhällsuppdrag - att säkerställa rent vatten, hållbar infrastruktur och en trygg vattenförsörjning för våra invånare. Vill du vara med och forma framtidens vatten- och avloppsverksamhet i Avesta?
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, teknik och samhällsengagemang - vi ser fram emot din ansökan!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som VA-chef har du det övergripande ansvaret för ledning, utveckling och drift av Avesta kommuns vatten- och avloppsverksamhet. Du leder en kompetent och engagerad organisation med två driftschefer och totalt 19 medarbetare, och rapporterar direkt till VD för Avesta Vatten och Avfall AB.
Du ansvarar för både strategiska och operativa frågor inom VA-området och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, hållbart och i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
I rollen ingår även att:
• Driva utvecklingen av investerings- och reinvesteringsplaner för framtidens behov - bland annat byggnation av ett nytt reningsverk i kommunen.
• Säkerställa mål- och resultatuppfyllelse inom ekonomi, personal och verksamhet.
• Vara en tydlig och kunnig representant i kommunala och politiska sammanhang.
• Aktivt bidra i övergripande samhällsbyggnadsfrågor i samverkan med andra aktörer.
Vi söker en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av VA-verksamhet, samhällsbyggnad eller annan närliggande teknisk sektor. Du har förmåga att driva utveckling, skapa engagemang och leda med både struktur och hjärta. Du har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa frågor på ett strukturerat sätt.
Du har:
• Relevant teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom VA, samhällsbyggnad eller liknande område.
• Erfarenhet av ledarskap, gärna inom kommunal VA-verksamhet.
• Erfarenhet från offentlig verksamhet och förståelse för dess styrning och beslutsvägar.
• Erfarenhet av ekonomistyrning och budgetansvar.
• Kunskap om LAV och tillämpliga lagar och föreskrifter.
• B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet av offentlig upphandling och projektledning, kompetens inom BAS-P/BAS-U samt erfarenhet av kart- och övervakningssystem.
Vi söker en ledare som har en naturlig förmåga att bygga tillit, motivera och utveckla sina medarbetare - både individuellt och som grupp. Du leder och kommunicerar med en kombination av tydlighet, lyhördhet och engagemang där du stöttar, uppmuntrar, följer upp och ger utrymme för ansvar.
Du är mål- och resultatorienterad med förmåga att prioritera och driva arbetet framåt med kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Du arbetar för en positiv arbetskultur med fokus på samarbete, service och gott bemötande.
Innan erbjudande om anställning görs en säkerhetsprövning enligt de säkerhetskrav som gäller för rollen. Ersättning
