UX-designer till Quest Consulting
2025-10-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren UX-designer för ett deltidsuppdrag på cirka 75 % inom ett större digitaliseringsinitiativ i offentlig sektor. Uppdraget handlar om att förbättra användarupplevelsen för både invånare och medarbetare i vård- och omsorgsrelaterade digitala tjänster. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där du bidrar med din expertis inom användarcentrerad design, flöden och interaktionsmönster för att skapa smidiga och intuitiva lösningar.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Genomföra användarundersökningar, intervjuer och observationer.
Kartlägga och visualisera användarresor.
Designa kontaktpunkter och flöden för en sammanhållen användarupplevelse.
Facilitera workshops och involvera intressenter i designprocessen.
Kommunicera designbeslut och insikter på ett tydligt och visuellt sätt.
Obligatoriska krav
Utbildning inom UX-/interaktionsdesign eller motsvarande erfarenhet (minst 12 år inom området).
Minst 2 års erfarenhet i ledande roll inom design av användargränssnitt.
Erfarenhet av arbete i komplexa, agila miljöer.
God förmåga att uttrycka dig visuellt och pedagogiskt.
Meriterande krav
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av tjänstedesign och visualisering av användarresor
Erfarenhet från olika verksamhetsområden eller branscher
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
