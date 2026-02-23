UX-designer till Quest Consulting
2026-02-23
Uppdragsbeskrivning
Arbetet bedrivs datadrivet, användningstester genomförs kontinuerligt och ambitionen är hög vad gäller kvalitet, helhet och detaljer. För närvarande finns behov av förstärkning inom medarbetarupplevelse.
Uppdraget innebär arbete i flera agila team som utvecklar digitala tjänster och produkter inom medarbetarsystem och nyhetsbrev. Rollen kräver förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa flöden, befintliga designmönster och verksamhetsbehov.
I uppdraget förväntas konsulten:
Självständigt driva UX-arbetet i tilldelade team.
Identifiera behov och omsätta insikter till konkreta lösningar.
Planera och genomföra användningstester.
Fatta och motivera designbeslut baserat på research och data.
Säkerställa en sammanhållen upplevelse över kanaler och produkter.
Agera rådgivande i UX-frågor gentemot team och intressenter.
Uppdraget genomförs inom en etablerad designorganisation bestående av cirka 40 digitala designers (UX, UI och UX Writing), med gemensamma arbetssätt, forum för feedback och höga kvalitetskrav.
Obligatoriska krav
Du har minst fyra års erfarenhet som UX Designer.
Du är van att arbeta självständigt i komplexa organisationer.
Du kan snabbt skapa förtroende i team och med intressenter.
Du har erfarenhet av UX-arbete inom medarbetarsystem eller interna verktyg.
Du är trygg i att driva process från insikt till leverans.
Du har vana av agilt arbete.
Meriterande krav
Det är meriterande om du även har kompetens inom UI eller UX writing.
Uppdraget passar dig som vill arbeta verksamhetsnära, ta stort ansvar och bidra med både operativ leverans och strategiskt UX-tänk.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
