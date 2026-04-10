UX Designer till spännande uppdrag
Vi söker en erfaren UX Designer till ett uppdrag där fokus ligger på att utveckla och utvärdera ett planeringsverktyg för bekämpningsstöd. Uppdraget innebär att bidra till en lösning med hög användbarhet och ett effektivt användargränssnitt, där användarens behov står i centrum. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på innovation, kvalitet och samarbete, och spela en nyckelroll i att forma lösningens design från idé till färdig prototyp.Dina arbetsuppgifter
I rollen som UX Designer ansvarar du för att driva och utveckla UX-arbetet genom hela designprocessen. Du samlar in och analyserar användarbehov och omsätter dessa till konkreta och användarvänliga designlösningar. Arbetet innefattar att ta fram och vidareutveckla kundresor och användarflöden samt designa wireframes, mockups och interaktiva prototyper med hög kvalitet. Du säkerställer att designen är intuitiv och effektiv genom kontinuerlig iterering och användarfeedback. Rollen innebär också ett nära samarbete med utvecklare, produktägare och andra intressenter i ett agilt team, samt att dokumentera designbeslut och bidra till en strukturerad designprocess.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet i rollen som UX Designer
Minst 5 års erfarenhet av att skapa och visualisera kundresor självständigt
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram wireframes, mockups och prototyper
Minst 3 års erfarenhet av arbete i Figma
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av komplexa system eller beslutsstöd
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade eller reglerade miljöer
Erfarenhet av användartester och datadriven designAnställningsvillkor
Plats: Stockholm
Distansarbete: Nej
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: Start ASAP, slutdatum öppet
Anställningsform: Konsultuppdrag
Om du är redo att ta dig an en roll inom UX Designer och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
