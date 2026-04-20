UX Designer till Quest Consulting
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Rollen kombinerar användarcentrerad design (UX) med visuellt gränssnitt (UI) och innebär ett nära samarbete med ett flertal andra roller och intressenter. Du driver designprocessen från insikt och idé till prototyp och färdig lösning.
Arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Genomföra användarundersökningar, intervjuer och användartester
Ta fram personas, scenarios, kundresor och användarflöden.
Identifiera problem, behov och möjligheter genom research och dataanalys.
Utveckla högupplösta prototyper och visuella koncept.
Designa komponenter, ikoner och layout enligt modern designpraxis.
Arbeta med typografi, färgsystem och visuella riktlinjer.
Säkerställa att designen följer företagets designsystem - eller bidra till att vidareutveckla ett.
Skapa design som fungerar responsivt och tillgängligt på olika plattformar.
Arbeta tätt ihop med utvecklingsteam kring implementering av design.
Presentera designförslag och leda workshops för att engagera team och stakeholders.
Delta i produktplanering och bidra med designperspektiv i strategiska beslut.
Följa upp implementationer och säkerställa att designen omsätts korrekt i produkten.
Genomföra och analysera användartester för kontinuerlig förbättring.
Säkerställa god tillgänglighet enligt WCAG och andra standarder.
Vid behov kan det bli aktuellt att arbeta med arbetsuppgifter som vanligtvis faller under rollerna kravanalytiker eller produktägare.
Skallkrav:
Minst 10 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 15 åren, som UX/UI-designer omfattande både UX-design samt UI-design Alternativt minst 7 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 10 åren, som UX/UI-designer omfattande både UX-design och UI-design, samt högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom UX, interaktionsdesign, MDI eller motsvarande utbildning
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att arbeta som UX/UI-designer i tvärfunktionella team med agila metoder och verktyg (t.ex. User stories, MVP, Azure Devops, Jira, etc).
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ta fram interaktiva prototyper i Axure, Figma eller motsvarande verktyg.
Erfarenhet från minst två konsultuppdrag med att bidra till eller utveckla designsystem
Erfarenhet från minst två konsultuppdrag av att arbeta med tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 eller senare.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Mervärdeskrav:
Ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete som frontendutvecklare och/eller kravanalytiker
Ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av UX/UI-arbete av applikationer i en IT miljö med mycket höga säkerhetskrav
Ha minst 2 års arbetslivserfarenhet från kraftsystembranchen som UX/UI designer eller annan närliggande roll
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 64 SUNDBYBERG
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
9863247