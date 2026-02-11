UX Designer
2026-02-11
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en UX-designer till ett apputvecklingsteam som utvecklar diagnosspecifika appar. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där UX är integrerat i utvecklingsprocessen och där designbeslut grundas i användarbehov, tillgänglighet, tester och gemensamma resonemang. Rollen passar dig som trivs i nära samarbete med utveckling och produkt, samtidigt som du tar eget ansvar för att driva designarbetet framåt.
ArbetsuppgifterTa fram wireframes, prototyper och användarflöden som är användarcentrerade, tillgängliga och konsekventa.
Arbeta utifrån och bidra till befintligt designsystem och varumärkesprofil.
Delta i och stötta researchaktiviteter, exempelvis användartester, samt omsätta insikter i förbättringar.
Samarbeta nära med utvecklare, produktägare och andra designers i det dagliga arbetet.
Presentera, diskutera och motivera designbeslut utifrån användarbehov, tillgänglighet och kontext.
Iterera och vidareutveckla lösningar baserat på feedback, testresultat och teamets input.
KravErfarenhet av UX- och/eller UI-design i samverkan med agila utvecklingsteam.
Erfarenhet av arbete i agila team och god förståelse för agila processer.
God kunskap i Figma.
God kunskap inom användbarhet, tillgänglighet (WCAG) och designprinciper.
Förmåga att dokumentera och arbeta strukturerat samt kommunicera design på ett sätt som underlättar utveckling.
MeriterandeErfarenhet av UX-copy eller arbete med text i gränssnitt.
Erfarenhet av designsystem eller komponentbaserad design.
Förståelse för utvecklingsprocesser och hur design omsätts i kod.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
