UX/CX-strateg
2025-11-11
Rollbeskrivning
Uppdraget är att definiera och driva en sammanhållen kundupplevelse över app, webb och andra kontaktpunkter. Du tar ett helhetsgrepp om kundresan, omsätter insikter och affärsmål till vägval, och leder prioriterade initiativ som säkrar en konsekvent, datadriven och värdeskapande upplevelse.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Kartlägga och optimera end-to-end-kundresor, identifiera friktion och definiera målbild.
Formulera kanalstrategi och riktlinjer för app, webb, inloggat/öppet.
Säkerställa igenkänning och sammanhang mellan kanaler, innehållsstruktur och inloggningsflöden.
Använda kunddata och research för att ta fram hypoteser, prioriteringar och KPI:er.
Driva initiativ kring AI i kundmötet samt personalisering i digitala kanaler.
Samarbeta nära UX-designers, produktägare, arkitekter, affärsutveckling och marknad.
Facilitering, beslutsunderlag och roadmaps i skalade agila miljöer.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av CX/UX-strategi, digital strategi eller tjänstedesign.
Dokumenterad förmåga att leda tvärfunktionellt och navigera många stakeholders i komplexa organisationer.
Stark analytisk förmåga och vana att omsätta data och insikter till strategi och prioriteringar.
Erfarenhet av kundrese-kartläggning, CX-strategier och styrning av affärs- och IT-beslut kopplat till kundupplevelse.
God kommunikations- och faciliteringsförmåga mellan affär, IT och kundnära verksamhet.
Förståelse för kanal- och plattformslogik: app, webb, inloggat/öppet.
Erfarenhet av agilt arbetssätt och skalade ramverk (t.ex. SAFe) med fokus på kundcentrerad utveckling.
Meriterande
Erfarenhet av federativa affärsmodeller och större digitala transformationer.
Vana av att stärka både kund- och medarbetarupplevelse i det digitala kundmötet.
Kunskap om CX-plattformar, CRM och säljstöd samt verksamhetsmodellering och processutveckling.
Erfarenhet av Cloud, headless- och API-baserade lösningar.
Praktisk tillämpning av AI och dataanalys för insiktsdriven personalisering.
Start/Längd
Start: 2025-11
Längd: till 2026-05-29
Plats
Stockholm (hybrid, 50% på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9599981