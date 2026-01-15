Utvecklingsstrateg Smart Specialisering
2026-01-15
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Tjänsten återfinns på enheten Samhällsutveckling inom område Hållbar tillväxt på Region Jämtland Härjedalen. Hållbar tillväxt utgör tillsammans med Kultur och bildning och Kollektivtrafik förvaltningsområdet Regional utveckling. Regional utveckling har uppdraget att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet och stärka en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta genom att ta tillvara länets möjligheter och främja utveckling inom bl.a. näringsliv, kompetensförsörjning, kultur, infrastruktur samt frågor som handlar om en hållbar och attraktiv livsmiljö

Arbetsuppgifter
* Processleda en grupp i S3 - smart specialisering med skilda aktörer och driva arbetet framåt.
* Vara sakkunnig strateg inom digitalisering och göra strategiska utlåtanden och vara ett stöd till kollegorna på finansiering och stöd.
* Svara på remisser, upprätta tjänsteskrivelser, projektinitiativ samt bereda ärenden inför politiken.
* I samverkan med kollegor på enheten bidra till utveckling av vår verksamhet som regional samhällsutvecklare.
* I samverkan med kollegor och politik vara strategisk bollplank i frågor som behöver processas utanför specifikt sakområde.
* Att föredra/presentera inför interna och externa aktörer, myndigheter och samverkansparter.

Kvalifikationer
* God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
* God förmåga att leda en gruppering för att nå uppsatta mål
* God förmåga att samverka med andra människor inom och utom organisationen
* Mycket goda kunskaper inom digitalisering
* Erfarenhet av att driva projekt eller initiativ från start till mål med validerat resultat
* Erfarenhet av utveckling av arbetssätt och metoder som är applicerbara för flera i en grupp.
* God insikt i smart specialisering som arbetsmetod.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
