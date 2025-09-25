Utvecklingsstrateg, Ledningsstaben, Umeå
2025-09-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ledningsstabens uppdrag är att ansvara för och ge stöd i frågor som spänner över hela regionen. Vi bidrar till att ständigt utveckla hälsa, vård och vår region tillsammans med invånare, näringsliv och samhällsaktörer. Inom ledningsstaben finns bred kompetens inom bland annat folkhälsa, jämställdhet, krisberedskap, civilt försvar, säkerhet, juridik, arkiv, lednings- och utvecklingsarbete, beställning, utredning, ärendeberedning, smittskydd och mycket mer. I vår verksamhet ingår flera olika enheter.
Uppdraget för enheten utvecklingsstöd och beställning är att vara regionens centrala resurs för stöd, utbildning, förvaltning, utveckling av verksamhetsstyrning, beställning av hälsoval och regionens tandvårdsstöd, samt kunna driva prioriterade centrala utvecklingsaktiviteter.
Målsättningen med utvecklingsstödet av vår ledning och styrning är bland annat att bidra till en kultur där alla känner sig delaktiga och vet hur de bidrar till helheten. Arbetet ska också bidra till att skapa en gemensam bild av vart vi ska, vad som behöver göras, vem som ska göra det och vad som ska prioriteras. Enheten arbetar i nära samverkan med andra för att stärka regionens förmåga att leda, styra och utveckla verksamheten.
I enheten ingår även regionens beställarfunktion som arbetar med processerna för Hälsoval, både inom primärvården och tandvården för länets barn och ungdomar. Vi formulerar uppdrag, regler och ersättningsmodell, och följer även upp hur Hälsoval fungerar i länet. Enheten jobbar också med samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner i vård- och omsorgsfrågor, samt med det regionfinansierade tandvårdsstödet.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med chef. Din placeringsort är i Umeå.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som utvecklingsstrateg kommer du att samskapa med andra och erbjuda stöd till organisationens och verksamheternas förvaltning och utveckling. Du kommer också att att arbeta med uppdrag från högsta ledning och politik. Inom enheten strävar vi efter ett öppet och tydligt samarbete där vi stöttar våra kunder till behovsanpassad förbättring och utveckling - deras framgång är vår framgång. Vi utgår från en bred bas i förbättringskunskap och vill uppfattas som analyserande, rådgivande, stödjande och kommunikativa specialister med goda kunskaper i vår verksamhets huvudprocesser; verksamhetsstyrning, ledningssystem, verksamhetsplanering, interkontroll, utvecklingsinitiativ, verktyg och metoder samt stöd och samordning till prioriterade uppdrag.
I din roll som utvecklingsstrateg inom utvecklingsstöd och beställning innebär det att du kommer att stödja och driva:
* utveckling av regionens ledning och styrning.
* regionens prioriterade utvecklings- och förbättringsarbeten.
* utveckling av enhetens processer.
* flödesoptimera över verksamhetsgränser i nära samarbete med berörda.
* utveckling av styrande dokument såsom policys, riktlinjer och rutiner
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Utgöra strategiskt stöd till högsta ledning, strateger och chefer i utvecklingsfrågor.
* Stödja verksamheter och ledningsgruppers prioriterade utvecklingsfrågor.
* Utveckla arbetet med mål, indikatorer och uppföljning.
* Samordna och samarbeta över förvaltningsgränser i olika utvecklingsinitiativ.
* Delta vid enhetens framåtdriftsmöten, arbetsplatsträffar, avvikelsehantering, händelseanalys, riskbedömningar och andra myndighetsärenden
* Bidra till enhetens utvecklingsfrågor och framåtdrift av verksamhetsstyrning
* Genomföra utbildningar och workshops inom utvecklingsområdenKvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha erfarenhet av flödes- och förändringsarbeten i större komplex organisation.
Du behöver ha god kunskap om Microsoft Office 365 samarbetsverktyg eller motsvarande och dokumenthantering med stöd av teknik. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det har erfarenhet av kvalitets-, process- och förändringsledning, verksamhetsstyrning, planering och uppföljning samt erfarenhet av verktyg såsom Stratsys eller liknande. Du behöver även ha god kunskap om kända förbättringsmetoder som till exempel femfaktormodellen, PDCA, A3 eller liknande. Meriterande är om du har erfarenhet och kunskap av offentlig verksamhet såsom kommun eller region, särskilt Hälso- och sjukvård.
För att nå framgång i detta arbete behöver du vara analytisk, strategisk och tålmodig. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete, se sammanhang och hantera komplexa problem. Du kommer ha många kontaktytor och ett nära samarbete med regionens verksamheter vilket kräver lyhördhet, en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi tänker att du är en engagerad, proaktiv och samtidigt adaptiv person som är resultat- och måldriven i ditt arbete.
Tjänsteresor med övernattning förekommer i arbetet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
