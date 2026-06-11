Strategisk utvecklare inom studie-och yrkesvägledning
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2026-06-11
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Är du en erfaren studie- och yrkesvägledare som vill påverka SYV‐uppdragets framtid?
Helsingborgs stad söker en Strategisk utvecklare inom studie- och yrkesvägledning som vill vara med och stärka professionen, utveckla metoder och skapa vetenskapligt förankrad och likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever. Det här är rollen för dig som har arbetat som studie- och yrkesvägledare i flera år, är trygg i din yrkesroll och nu vill ta steget vidare till ett uppdrag där du tillsammans med dina kollegor på SSA-enheten får driva utveckling, kvalitet och professionalisering på huvudmannanivå.
Uppdraget – med fokus på det individuella SYV‐uppdraget
Som Strategisk utvecklare arbetar du både strategiskt och operativt för att utveckla studie- och yrkesvägledningen i Helsingborgs stads skolor. I detta skede ligger tyngdpunkten på det individuella vägledningsuppdraget och på att stärka skolornas förmåga att möta elevernas behov av kvalificerad vägledning.
Du kommer att:
Bygga och implementera metoder och strukturer för likvärdig vägledning i hela Helsingborg.
Stödja rektorer i att organisera och tydliggöra ansvarsfördelningen i SYV‐uppdraget, särskilt kopplat till den personliga vägledningen.
Genomföra nulägesanalyser, identifiera utvecklingsbehov och omsätta dem i konkreta insatser och processer.
Utveckla och kvalitetssäkra det individuella vägledningsuppdraget, med utgångspunkt i forskning, beprövad erfarenhet och elevernas behov.
Ta fram kompetenshöjande insatser för SYV‐professionen baserat på analys och forskning.
Leda och samordna nätverk, bland annat Helsingborgs stads SYV‐grupper och Familjen Helsingborgs SYV‐nätverk.
Omvärldsbevaka och driva metodutveckling inom vägledning, valkompetens och modern arbetslivsorientering.
Du ingår i avdelningen Gymnasieplanering, vägledning och forskning och tillhör enheten för samverkan skola-arbetsliv (SSA-enheten).
Vi söker dig som:
har arbetat som studie- och yrkesvägledare i grundskola och/eller gymnasieskola under flera år, du är erfaren och har en stark professionell förankring
är väl förankrad i vägledningsmetodik, teori och vetenskapliga perspektiv
vill bidra till att utveckla professionen och stärka SYV‐uppdragets kvalitet och status
är analytisk, metodstark och utvecklingsdriven
Du trivs i en roll där du:
har lätt för att skapa relationer och samarbeta med många aktörer internt och externt
leder genom processer, strukturer och kunskap
arbetar systematiskt och långsiktigt
bygger metoder och modeller som håller över tid
ser helheter och kan omsätta forskning till praktik
Formella krav
Utbildad studie- och yrkesvägledare
Erfarenhet av kvalificerat SYV‐arbete
God kunskap om det svenska utbildningssystemet
Meriterande: erfarenhet av processledning, utvecklingsarbete eller myndighetsfrågor
Vill du vara med och utveckla SYV‐professionen? Välkommen med din ansökan
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande och inledande intervjuer genomförs via Teams den 29/6 och 30/6
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackförbund
Sveriges Lärare Helsingborg helsingborg@sverigeslarare.se +4642105494 Jobbnummer
9960452