Vi söker en händig och flexibel fastighetsskötare i Umeå
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet / Fastighetsskötarjobb / Umeå Visa alla fastighetsskötarjobb i Umeå
2026-06-11
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Är du en serviceinriktad person med goda praktiska kunskaper? Har du erfarenhet av fastighetsskötsel och vill du bidra till en fungerande och trivsam miljö där många människor rör sig varje dag?
Hos oss får du en omväxlande och innehållsrik vardag med stort eget ansvar. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att en bred och modern verksamhet fungerar smidigt i en fastighet och miljö som bär på viktiga kulturhistoriska värden.
Vi finns i centrala Umeå, där vi bedriver folkbildningsverksamhet inom bland annat språk, konst och hantverk, musik och dans samt yrkesutbildningar och arbetsmarknadstjänster. Här arbetar cirka 25 medarbetare, och varje vecka fylls lokalerna av hundratals deltagare – dagtid, kvällar och helger. Vi hyr även ut lokaler både på lång och kort sikt till externa aktörer, och med vissa av dem har vi dessutom en närmare samverkan.
Som fastighetsskötare hos oss är ingen dag den andra lik.
Tjänsten innehåller bland annat:
Underhåll och tillsyn av fastighetens inre och yttre miljö
Säkerställa att viktiga system för ventilation, värme och el fungerar
Hantera löpande reparationer, både akuta och planerade
Sköta transporter och leveranser
Ansvara för larm- och låssystem
Kontakta behöriga tekniker vid exempelvis service av hiss, ventilation och brandskydd
Snöröjning och gräsklippning beroende på säsong
Vissa administrativa uppgifter, där datorvana är nödvändig
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av fastighetsskötsel
Är en händig problemlösare som trivs med nya utmaningar
Har förmåga att se verksamhetens behov och prioritera både kortsiktigt och långsiktigt
Är kvalitets- och kostnadsmedveten
Trivs i en miljö där du rör dig bland människor och har en positiv och serviceinriktad inställning
Har god administrativ förmåga och kan arbeta i digitala system
Särskilda kunskaper inom el eller VVS är meriterande.
Körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att hitta dig som vill trivas och utvecklas tillsammans med oss.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% och inleds med provanställning. Ökad anställningsgrad kan diskuteras utifrån kompetens och förmåga att hantera exempelvis långsiktig planering samt avtalsfrågor, hyres- och kontraktsärenden.
Sista ansökningsdag är 2026-07-10. Ansökningar behandlas löpande.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet
Nygatan 43 (visa karta
)
903 30 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkuniversitetet - Region Norr Kontakt
Stiftelserektor
Martin Höög martin.hoog@folkuniversitetet.se +4690711440 Jobbnummer
9960454