Utvecklingsorienterad Geotekniker
2026-04-15
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Tjänsten är placerad vid enheten Grundläggning, avdelningen Fysisk planering och byggbarhet, i Linköping, Göteborg eller Stockholm.
Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Forskning- och utvecklingsverksamheten är inriktad på att förbättra kunskapen om markens lämplighet för byggande, hur en minskad belastning på resurser och klimat i markbyggandet kan uppnås samt metoder och teknik som stödjer detta.
Vi arbetar med tillämpad forskning inom följande områden, geotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar samt ändrade lastförhållanden till följd av ett förändrat klimat.
I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag samt arbeta för att resultaten från utförd forskning kommer till praktisk nytta. Du förväntas ta egna initiativ och aktivt bidra och ansvara för att ta fram nya utvecklings- och forskningsansökningar som även bidrar till att skapa en externfinansiering för delar av verksamhetsområdets forskning. Utöver detta ingår också att bidra till samhällsnytta genom att publicera målgruppsanpassade vägledningar och praktiska rekommendationer.
Arbetet innebär, förutom att leda egna uppdrag, också att medverka i andras uppdrag inom SGI:s verksamhet. Du kommer att ha många externa kontakter med främst myndigheter och forskningsaktörer men också kontakter med kommuner och privata beställare.
Tjänsten innefattar även medverkan i vår verksamhet med kunskapsförmedling (exempelvis kurser, seminarier och föredrag) samt remissverksamhet (exempelvis granskning av detaljplaner). Den som anställs kommer att ingå i SGI:s beredskapsorganisation som geotekniskt stöd till framförallt räddningstjänsten när ras eller skred inträffat eller kan befaras (TiB tjänsteperson i beredskap).Kvalifikationer
Vi söker en forskarutbildad geotekniker som har
* civilingenjörsexamen från samhällsbyggnads- eller väg- och vattenbyggnadsprogrammet
* god förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ till nya uppdrag inom forsknings- och utvecklingsverksamhet
* god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i projekt tillsammans med andra
* förmåga att etablera och utveckla interna och externa kontakter
* uttrycker sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande för tjänsten om du har
* kompetens inom numerisk modellering
* erfarenhet av att leda och genomföra stabilitetsutredningar
* erfarenhet av granskning av geotekniska handlingar
Det är viktigt att du finner glädje i externa kontakter, uppskattar samarbete och kan inspireras av vårt samhällsuppdrag och arbetsuppgifternas bredd. Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet då vi fäster stor vikt vid din förmåga att på olika sätt bidra till vårt uppdrag och utveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt uppdrag, spännande och utvecklande arbetsuppgifter med generös syn på kompetensutveckling samt en trevlig arbetsplats med medarbetare i fokus med stort engagemang och arbetsglädje. Vi har ett förmånligt semesteravtal, möjlighet att till viss del arbeta på distans, flexibel arbetstid, ett generöst friskvårdsbidrag med mera.
För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund, http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning, betygskopior, och andra handlingar som du vill åberopa.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen inom myndigheten samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
Behöver du hjälp med din digitala ansökan kontakta gärna supporten på 0771-693 693.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Geotekniska Inst
(org.nr 202100-0712)
581 93 LINKÖPING Arbetsplats
Statens geotekniska institut, Avdelning Fysisk planering och byggbarhet Kontakt
Enhetsansvarig
Mattias Andersson mattias.andersson@sgi.se 013-20 18 88 Jobbnummer
9855269