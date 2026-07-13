Utvecklingsledare till IT-service
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Drivs du av utveckling, förbättring och att få saker att hända? Då kan det här vara rollen för dig! Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare inom IT-service blir du motorn i vårt ständiga förbättringsarbete. Du tillhör området för användarstöd och produktförsörjning, vilket innebär att du rör dig i hjärtat av vår operativa IT-leverans - hela vägen från Servicedeskens dagliga support till logistik, inköp och livscykelhantering.
Du rapporterar direkt till områdeschefen och fungerar som dennes förlängda arm i att omsätta strategiska mål till smidiga, effektiva arbetssätt i vardagen.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att analysera, utveckla och kvalitetssäkra våra flöden så att vi levererar maximalt värde till våra slutanvändare med minsta möjliga friktion.
I detta ingår att:
Analysera och identifiera: Genom att granska data, ärendeflöden och nyckeltal identifierar du flaskhalsar och utvecklingsbehov i våra processer.
Designa och förenkla: Du ritar upp och skruvar på våra arbetssätt med utgångspunkt i ITIL, där fokus ligger på att skapa praktiska, pragmatiska flöden som fungerar i medarbetarnas verklighet.
Leda förändringen: Du håller i workshops, dokumenterar nya rutiner och driver förbättringsaktiviteter i mål genom ett nära och pedagogiskt samarbete med våra teamledare och specialister.
Förstå verksamhetens behov: Du har en löpande dialog med våra verksamheter och fångar upp hur IT-stöd, support och produktförsörjning fungerar i deras vardag. Du omsätter behov, återkoppling och användarperspektiv till konkreta förbättringar som gör det enklare för medarbetarna att få rätt stöd, rätt utrustning och rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du en person som drivs av förändring och ser värdet i att utveckla och utmana befintliga arbetssätt. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med en stark operativ förmåga, där du självständigt planerar, strukturerar och bryter ner uppgifter i tydliga steg för att skapa framdrift. Du tar initiativ och är trygg i att fatta beslut, även när förutsättningarna förändras eller inte är fullt ut definierade. Samtidigt är du en möjliggörare i organisationen - genom tydlig och rak kommunikation skapar du dialog, bygger förtroende och bidrar till en kultur där samarbete och återkoppling driver arbetet framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, processutveckling eller projektledning inom en IT-organisation.
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom praktisk yrkeserfarenhet.
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet från offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet.
Certifiering i ITIL.
Vi erbjuder dig
Vi är en arbetsgivare som investerar i dig för att du ska kunna göra ditt bästa jobb och må bra. Du får stabila anställningsvillkor och ett starkt pensionsavtal.
Utöver det erbjuder vi:
Flexibilitet och balans: Med flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete skapar du ett upplägg som fungerar för dig.
Utrymme att växa: Vi stöttar ditt initiativ till utveckling. Här finns möjligheter för relevanta kurser, certifieringar och konferenser som du själv identifierar.
Friskvårdsbidrag: 2 000 kr per år för ditt välmående.
Extra föräldrapenning: Vi kompletterar Försäkringskassans ersättning med ett tillägg på 10 % av din lön.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Kompetensbaserade intervjuer hålls på plats på förmiddagarna den 26 och 27 augusti.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss – båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barn och pedagoger på förskola och skola till våra äldre på äldreboenden. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
IT-service driver en effektiv IT-verksamhet med hög kompetens- och servicenivå där vi jobbar nära våra kunder. Alla medarbetare i kommunen använder IT-services tjänster, och indirekt alla kommuninvånare. I kommunens verksamheter hanteras runt 35 000 digitala verktyg, cirka 40 000 användarkonton och hundratals IT-system. Vi möjliggör kommunens digitala utveckling vilket skapar förutsättningar för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett effektivare sätt. Vi tar vara på möjligheterna IT och digitalisering skapar genom att samordna, utveckla, utbilda, förvalta och automatisera kommunen. Med etablerade processer säkerställer vi hög effektivitet och kvalitet i vår IT-leverans. Vi drar nytta av, och bidrar i, regionala och nationella projekt. Vi har en flexibel arbetsplats i centrala Halmstad med aktivitetsbaserade kontor. Möjligheten att delvis arbeta på distans är en självklarhet så länge det fungerar för våra kunder och intressenter.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Torsgatan 1 (visa karta
)
302 94 HALMSTAD Arbetsplats
Serviceförvaltningen, IT-service Kontakt
Mikael Braun, Vision mikael.braun@halmstad.se Jobbnummer
10000462