Utvecklingsledare inom Projektstyrning
2026-01-05
Göteborg Energi befinner sig mitt i en omfattande expansion och en avgörande omställning till helt förnybar energiproduktion.
Våra projekt är en nyckel till att lyckas - och nu söker vi dig som vill göra verklig skillnad i hur de leds, styrs och skapar värde. Ta chansen att vara med och forma framtiden för energilösningar i Göteborg - ansök redan idag!
Din uppgift
Som Utvecklingsledare inom Projektstyrning blir du en central spelare i vår fortsatta resa. Du får en nyckelroll i att omsätta vår nyutvecklade Projekthandbok och Projektmodell från teori till praktik och säkerställa att de blir ett verkligt stöd i hela koncernen.
Du ingår i förvaltningsgruppen för Projekthandboken, där du driver egna utvecklingsinitiativ, prioriterar förbättringar och fokuserar på det som ger störst effekt för verksamheten. Parallellt är du med och vidareutvecklar vårt koncerngemensamma projektverktyg Antura - ett avgörande nav för projektledare, beslutsfattare och för uppföljning av projektportföljen. Här arbetar du med analys, kvalitetssäkring av data och förbättringar som stärker styrning, transparens och beslutsunderlag.
En viktig del av rollen är att säkerställa att den övergripande projektstyrningen faktiskt fungerar i vardagen. Du blir länken mellan koncernens styrning och verksamheternas verklighet - genom nära samarbete med Utvecklingsledare/Key users i olika delar av organisationen. Med förståelse för olika behov och utmaningar skapar du engagemang, samsyn och en stark tillämpning av Projekthandboken i alla projektmiljöer.
Ditt team
Du blir en viktig del av enheten Projektstöd inom avdelningen Projekt - ett kompetent och engagerat team med 10 medarbetare som tillsammans driver utveckling inom projektstyrning, verksamhetsutveckling och administration.
Du kommer att arbeta nära kollegor med djup specialistkompetens inom projektstyrning, ekonomi, tidplanering, arbetsmiljö, administration och processutveckling. Tillsammans skapar ni struktur, kvalitet och framdrift för Göteborg Energis projektverksamhet.
Du rapporterar till enhetschef Fredrik Ljungblad, som beskriver tjänsten så här:
"Det här är din möjlighet att vara med och forma framtiden för hela koncernens projektverksamhet i hela kedjan från styrning till tillämpning. Du kommer arbeta i en utvecklingsfokuserad, öppen och samarbetsvänlig miljö med möjlighet att påverka, växa och utvecklas tillsammans med oss."
Din kompetens
För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och du kan arbeta med medarbetare och chefer på olika nivåer inom koncernen. Eftersom du är erfaren inom projektstyrning förväntas du ta egna initiativ och arbeta självständigt för att driva frågor och förändringar framåt. Du är van att driva förändringar och utforma anpassningar utifrån olika behov. För samtliga ansvarsområden krävs ett kvalitetsmedvetet arbetssätt där både stöd och styrning fungerar i praktiken och leder till förbättringar.
Vidare har du:
- En högskole-/civilingenjörsexamen, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som relevant för tjänsten.
- Du har flerårig erfarenhet av arbete i projekt som projektledare, projektingenjör eller specialist inom projektstyrningsdiciplin, alternativt flerårig erfarenhet från styrning av projekt i en organisation
- Kunskap, utbildning och erfarenhet inom projektmetodik och projektmodeller.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift,
Det är meriterande om du även har:
- Certifiering inom projektledningsområdet (PMI, IPMA eller motsvarande)
- Erfarenhet av projektverktyg, Antura eller liknande
- Erfarenhet av beställarrollen
- Erfarenhet inom energibranschen eller byggbranschen
- Erfarenhet av roller från stabsfunktioner i projekt eller från projektkontor i en organisation.
- Erfarenhet av processarbete, verksamhetsutveckling och/eller förändringsledningPubliceringsdatum2026-01-05Så ansöker du
Är du nyfiken på att veta mer kring tjänsten når du enhetschefen Fredrik Ljungblad på kontaktuppgifterna nedan. Då ansökningstiden pågår under semestertider kommer svar på frågor gällande tjänsten ta en paus fram till och med vecka 2. Notera att vi tillämpar löpande urval vilket kan betyda att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!
