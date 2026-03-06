Utvecklingsledare inom civilsamhällespolitiken
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Stockholm
, Växjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 har myndighetens uppdrag vuxit när vi övertagit uppgifterna som tidigare låg på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF är en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från februari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för civilsamhällesfrågor har som sin huvudsakliga uppgift att verka för att öka kunskapen hos offentliga aktörer om det civila samhället, om trossamfundsfrågor och om nationella minoriteter samt främja samverkan mellan statliga myndigheter och det civila samhället, trossamfund och nationella minoriteter. På avdelningen finns även en stödfunktion för civilsamhällesorganisationer gällande administrativa frågor.Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Vill du vara med att skapa förutsättningar för det civila samhället att verka? Drivs du av att stötta offentliga aktörer i sin samverkan med det civila samhället? Vi behöver nu tillskott av en utvecklingsledare inom civilsamhällespolitiken.
Enheten för civilsamhälle och nationella minoriteter har bland annat i uppgift att öka kunskapen om det civila samhällets roll och mervärde i demokratin hos framför allt offentliga aktörer, samt med att öka det civila samhällets kapacitet att hantera nödvändiga administrativa krav vad gäller statsbidrag. Enheten har även uppdrag inom minoritetspolitiken, romsk inkludering och Fritidskortet. På enheten jobbar idag tio medarbetare. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som utvecklingsledare kommer du arbeta med strategiskt utvecklingsarbete, att ge stöd och rådgivning samt genomföra kunskapshöjande insatser. I arbetet ingår även att ordna och leda samverkande insatser med offentliga aktörer och civilsamhället. Arbetsuppgifterna kan till exempel innebära att arrangera utbildningar, workshops, delta i processutvecklingsarbete och i dialoger.
Arbetsuppgifterna inkluderar även att ta fram och sprida kunskap inom området samt att ta fram underlag och svara på remisser. Arbetet innebär kontakt och samarbete både internt inom och mellan avdelningar och externt med offentliga aktörer och det civila samhället.
Arbetet utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv och civilsamhällespolitikens grundläggande sex principer.
Som utvecklingsledare på enheten ingår du i en arbetsgrupp som tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifternas genomförande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestämmas utifrån din profil och aktuella uppdrag, och kan till viss del komma att förändras över tid beroende på aktuella behov.
För att trivas i tjänsten bör du gilla att förmedla kunskap till andra, arbeta med inkluderande arbetssätt samt ha en vilja att utveckla och driva arbetet framåt.
Anställningen innebär tjänsteresor främst i Sverige.Kvalifikationer
Du ska ha:
- en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
- erfarenhet av att arbeta med frågor som rör det civila samhället på nationell eller strategisk nivå.
- erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller kunskapshöjande insatser inom eller tillsammans med offentlig verksamhet.
- erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer.
- god kunskap om civilsamhällespolitiken, inklusive förutsättningar för det civila samhällets utrymme att verka.
- god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt i svenska språket.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från kommun, region eller statlig myndighet.
- kunskap om förutsättningar för bidragsgivning hos offentliga aktörer.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och som kan hålla tidsplaner samt kan ställa om vid kort varsel. Att vara lösningsorienterad, kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med andra krävs för arbetet. Du har också god förståelse för vikten av att anpassa din kommunikation och pedagogik efter olika målgrupper och sammanhang.
För att lyckas i rollen är du prestigelös och lyhörd för verksamhetens och målgruppernas behov. Du tar ansvar för ditt arbete, är driven och initiativrik.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet.Anställningsvillkor
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas i normalfallet.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173) Arbetsplats
Enheten för civilsamhälle och nationella minoriteter Kontakt
Malin Langenfors 010-1601000 Jobbnummer
9781443