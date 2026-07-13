Utvecklingsledare informationssäkerhet och dataskydd
Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-13
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Om jobbet
Vill du jobba med informationssäkerhet och dataskydd i en förvaltning som har verksamhet runt om i hela Göteborg?
Vi i socialförvaltningen Sydväst jobbar med viktiga samhällsbyggande verksamheter inom socialtjänst, folkhälsa, trygghet krisstöd, boende och hemlöshet och HVB. Vi har byggt upp en god struktur för informationssäkerhet och dataskyddsarbetet och behöver fortsätta att både förvalta och utveckla dessa. Organisatoriskt tillhör du enheten fastighet och säkerhet och har en tät kontakt med enhetschef, avdelningschef, utvecklingsledare IT och utvecklingsledare säkerhet. Du kommer också vara samordnande dataskyddskontakt. Du kommer att tillhöra socialförvaltningens dataskyddsnätverk och Göteborgs Stads nätverk för informationssäkerhet och dataskydd. I rollen som utvecklingsledare informationssäkerhet och dataskydd kommer du få en varierad roll på både strategisk och operativ nivå.
Arbetsuppgifterna består i att:
Upprätthålla och utveckla informationssäkerhetsarbetet i förvaltningen
Upprätthålla och utveckla dataskyddsarbetet i förvaltningen
Delta i arbetet med införande av nya IT-stöd och system utifrån ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv
Stödja verksamheterna i arbetet med konsekvensbedömningar, kontinuitetshantering, riskbedömningar, kontroller och incidenter
Granska och ta fram styrande och stödjande dokument inom informationssäkerhet och dataskydd
Utbilda och informera om informationssäkerhet och dataskydd i förvaltningen
Samordna förvaltningens dataskyddskontakter
Hålla dig uppdaterad inom informationssäkerhets- och dataskyddsområdena
Samarbeta med övriga socialförvaltningar i Göteborgs Stad
Du kommer att vara placerad på Zirkongatan i ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet till arbete från annan plats, när verksamheten tillåter. Här blir du en del av en trevlig och engagerad arbetsgrupp där samarbete, kunskapsdelning och god gemenskap står i fokus. Du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor som har hög expertis inom sina respektive områden, vilket skapar goda möjligheter till både utveckling och erfarenhetsutbyte.
Om dig
Grundläggande förutsättning är att du har en kandidatexamen eller relevant 2-årig YH och tidigare arbetserfarenhet inom informationssäkerhet och dataskydd. Vi ser det som meriterande om du jobbat i en politiskt styrd organisation.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Då många upplever området som komplicerat behöver du ha god kunskap om hur individer tar till sig kunskap för att säkerställa att ditt budskap går fram. Detta förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket såväl i tal som i skrift.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du bidrar med ett positivt förhållningssätt och engagemang i teamet.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du är van vid att självständigt planera, driva och fullfölja processer.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Intervjuer kommer att genomföras under vecka 35.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Det tänkta lönespannet för tjänsten är: 45 000-55 000 kr. Lönen baseras på en samlad bedömning av din utbildning, erfarenhet och kompetenser du tar med dig in i rollen. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: goteborg.se/Jobba i Göteborgs Stad/Så är det att jobba i Göteborgs Stad/Lön, ersättningar och förmåner.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Jobbnummer
10000506