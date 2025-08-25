Utvecklingsledare Fastighet
Göteborg
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Socialförvaltningen sydväst söker nu en utvecklingsledare för fastighetsfrågor som kan utveckla och driva förvaltningens arbete framåt med effektiv lokalförsörjning. Som utvecklingsledare fastighet har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla förvaltningens lokalfrågor tillsammans med våra chefer och andra samverkanspartners såsom stadsfastighetsförvaltningen, exploateringsförvaltningen samt våra fastighetsägare.
Om rollen
Tjänsten är placerad på enheten fastighet och säkerhet som hanterar områden som fastighet, IT och säkerhet och som stödjer förvaltningens samtliga verksamheter. Du kommer att ingå i ett härligt, kompetent och engagerat team med bland annat utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och koordinatorer för fastighetsfrågor och du kommer att samarbeta med olika professioner både inom och utom vår förvaltning. Tjänsten är mycket omväxlande och rolig där många olika moment ingår. Vår arbetsplats kännetecknas av dynamik, professionalism och omtanke. Det är en modern arbetsplats och variationen på arbetsuppgifter ändras ständigt varpå du får ett omväxlande och stimulerande arbete.
Om din arbetsplats
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och du som medarbetare är vår största resurs och tillgång när det kommer till vad vi får för resultat. Hos oss tillämpar vi flexibel arbetstid och möjlighet till hemarbete en del av tiden. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Ditt kontor är beläget i södra Tynnered med goda förbindelser och nära till natur och lunchträningsmöjligheter. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare.Kvalifikationer
En grundläggande förutsättning är att du har minst treårig högskoleutbildning och en utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med fastighetsfrågor i en större komplex organisation. Du ska ha goda kunskaper inom Microsoft 365 och vara van vid att arbeta i en digital miljö.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med strategiska fastighetsfrågor i en politiskt styrd organisation.
Som person ser vi att:
Du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst
Enhetschef
Sofia Orrelid sofia.orrelid@socialsydvast.goteborg.se 031-366 7612
