Utvecklingsledare Access och inhämtning
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2026-08-03
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? V i söker just nu utvecklingsledare med erfarenhet av signalunderrättelser som vill göra skillnad varje dag genom att utveckla och leda tekniska lösningar för Sveriges räkning. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Utvecklingsledare inom Access och inhämtning hör du till avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med inhämtning, bearbetning samt analys av underrättelsematerial och levererar rapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I rollen som utvecklingsledare inom Access och Inhämtning har du en central roll i att utveckla och stärka verksamhetens förmågor inom signalspaningen. Med huvudsakligt fokus på satellitinhämtning och i andra hand kabelinhämtning arbetar du nära verksamheten för att förstå behov, identifiera utvecklingsmöjligheter och omsätta dem till konkreta lösningar som skapar nytta idag och bygger för framtiden.
Du driver förmågeutveckling utifrån underrättelseverksamhetens behov och leder arbetet genom samverkan och påverkan snarare än genom direkt personalansvar. I rollen agerar du operativ systemägare, kravställare och beställare av teknisk utveckling, förvaltning och drift. Du koordinerar och förankrar planering med berörda verksamheter, dokumenterar behov och mål samt säkerställer att utvecklingsinsatser bidrar till verksamhetens långsiktiga förmåga.
Arbetet innebär många kontaktytor, både nationellt och internationellt, där du samarbetar med såväl specialister som andra verksamheter. Du deltar i eller leder styrgrupper, studier och utvecklingsuppdrag, bidrar med sakkunskap inom satellit- och kabelinhämtning samt medverkar i teknik- och metodutveckling inom olika underrättelseområden. Du utvecklar och upprätthåller ett brett kontaktnät, följer upp budget och verksamhetsnytta samt säkerställer att system inom ansvarsområdet uppfyller gällande krav och ackrediteringsprocesser. Genom att skapa samsyn mellan verksamhetens behov och tekniska möjligheter blir du en viktig drivkraft i utvecklingen av framtidens förmågor inom Access och Inhämtning.
Inrikes och utrikes tjänsteresor förekommer.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
• Några års arbetslivserfarenhet, gärna med erfarenhet av ledande roller
• God insikt i satellitkommunikation
• Kunskaper inom nätverk (LAN/WAN)
• Kunskaper inom TCP/IP
• Kunskaper inom telekommunikation
• Ett brett och grundläggande teknikintresse
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
• Akademisk utbildning, exempelvis civilingenjörs- eller officersutbildning.
• Ledarskapsutbildning
• Tidigare erfarenhet av teknik för signalunderrättelsetjänst eller underrättelsetjänst i allmänhet
• Tidigare erfarenhet av ledande/samordnande roll eller befattning
• Erfarenhet av satellitkommunikation
• Erfarenhet av systemframtagning och design ur ett förmågeperspektiv
• God förståelse för och/eller erfarenhet av systemarkitektur
• Goda kunskaper i ytterligare ett språk utöver svenska och engelska
• B-körkort
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en strukturerad och självgående person som tar eget ansvar för att driva sina processer framåt. Du har ett strategiskt tänkande med förmågan att se långsiktiga samband och konsekvenser. För oss är det också avgörande att du är samarbetsinriktad, lyhörd i din kommunikation och bidrar till en konstruktiv arbetsmiljö.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 14 62. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-30.
Referensnummer 2026FRA803-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Signalspaning, Access och inhämtning, Försvarsunderrättelser, Utvecklingsledare, verksamhetsnytta, systemutveckling,
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA803-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Signalunderrättelse Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se +46105571462 Jobbnummer
10018463