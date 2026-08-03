Avdelningschef, Medicin och geriatrisk klinik, Skellefteå
Region Västerbotten, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skellefteå
2026-08-03
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik är en av Skellefteå sjukhus största kliniker med cirka 300 medarbetare som tillsammans skapar trygg och säker vård av hög kvalitet. Här möter du en verksamhet med stor bredd och variation, från slutenvård och öppenvård till fysiologiskt laboratorium, dagsjukvård, dialys och forskning. Hos oss värdesätter vi en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans och känner arbetsglädje. Vårt mål är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och veta att deras insats är viktig – varje individ spelar en avgörande roll i vårt gemensamma arbete!
Vi på medicinsk och geriatrisk klinik söker just nu en avdelningschef till medicinmottagning 3 - en roll där du leder och inspirerar undersköterskor och sjuksköterskor i det dagliga arbetet, då du blir deras närmaste chef. Att vara avdelningschef för mottagning 3 innebär en unik möjlighet att leda en bred specialiserad öppenvårdsverksamhet där flera viktiga medicinska områden ingår såsom hematologi, medicinskt öppenvårdsteam, gastroteamet, dialys och njurmottagning, vilket skapar en arbetsmiljö där du som chef leder en komplex och spännande helhet.
Klinikens ledning består av en verksamhetschef, en biträdande verksamhetschef, sju avdelningschefer samt fyra medicinska chefer. Du kommer jobba nära dina chefskollegor, vilket skapar goda förutsättningar för givande samarbeten samt ett värdeskapande kollegialt stöd.
Skellefteå som stad erbjuder puls och kultur, men utan proppfulla pendeltåg och bilköer. Här hinner människorna mer utan att behöva skruva upp tempot. Det är staden som många väljer att flytta tillbaka till - och som vissa aldrig lämnar. För i Skellefteå finns allt: jobb, en rik fritid, sport, natur, älv, hav och trygghet.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
I rollen ingår personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 25 medarbetare vilket bland annat innefattar medarbetarsamtal, prestationssamtal, bemanning och rekrytering. Visst ekonomiskt ansvar ingår också i uppdraget. Du ansvarar för den dagliga driften och arbetar aktivt för att säkerställa hög medicinsk kvalitet och god patientsäkerhet i verksamheten. Du planerar, leder och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och uppdrag. Genom ett närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för ett gott arbetsklimat där medarbetare trivs, utvecklas och känner engagemang.
På mottagning 3 arbetar vi i multiprofessionella team där samarbete, engagemang och delaktighet är viktiga hörnstenar. Vi värdesätter ett öppet klimat där idéer tas tillvara. Som chef har du därför en viktig roll i att främja gott samarbete, struktur och fortsatt utveckling i gruppen.
Du samarbetar nära med chefskollegor, medarbetarna, teamansvariga läkare, medicinska chefer och andra funktioner inom kliniken, sjukhuset och regionen. Som en del av klinikens chefs- och ledningsgrupp bidrar du aktivt till utvecklingsarbeten genom att lyfta både möjligheter och utmaningar på kort och lång sikt.Kvalifikationer
För denna roll söker vi dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
• Tidigare ledarerfarenhet med personalansvar.
• Arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården.
• Erfarenhet av arbete i personaladministrativa system, journalsystemet Cosmic samt Officepaketet.
• Genomgått regionens ledaskapsprogram Morgondagens chefer, eller annan ledarskapsutbildning.
Som person söker vi dig som har initiativkraft och är bra på att ta tag i saker samt gillar att driva utveckling framåt. Du är diplomatisk och duktig på att kommunicera på ett smidigt sätt som verktyg i ditt ledarskap. Vidare skapar du ordning och struktur i arbetet och har en naturlig tillit till andra, vilket bygger förtroende och samarbete. Du har positiva framtidsvisioner och motiveras av att bidra till helheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Vårdförbundet
Nina Chehrehnegar nina.chehrehnegar@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10018467