Utvecklingsinriktad chef inom skydd och säkerhet
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-07-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i Solna
, Stockholm
, Katrineholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du leda en verksamhet som bidrar till Sveriges säkerhet och beredskap? Vi söker en utvecklingsinriktad chef som vill leda och tillsammans med medarbetarna vidareutveckla en enhet med ett viktigt nationellt uppdrag inom nukleärt skydd och säkerhetsskydd. Hos oss får du kombinera strategiskt ledarskap med verksamhetsutveckling och bidra till att skapa förutsättningar för ett strålsäkert samhälle.
Enheten för skydd och säkerhet ansvarar för utveckling, normering och tillsyn inom nukleärt skydd och säkerhetsskydd. Uppdraget omfattar bland annat tillsyn av kärntekniska verksamheter, säkerhetsskydd enligt gällande lagstiftning samt nationell och internationell samverkan. Enheten har en central roll i arbetet med att förebygga och hantera säkerhetshot kopplade till kärnteknisk verksamhet och verksamheter med joniserande strålning. Vi söker nu en chef som vill leda och vidareutveckla enheten som består av ca 10 medarbetare.
Enheten tillhör Avdelningen för Beredskap som hanterar frågor kopplade till bland annat beredskap, civilt försvar och områdena kärnämneskontroll, transport och exportkontroll, säkerhetsskydd samt nukleärt skydd.
Om rollen
Som chef på Strålsäkerhetsmyndigheten har du en central roll i att skapa förutsättningar för enhetens fortsatta utveckling genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap. Med verksamhetens mål i fokus leder du arbetet framåt, utvecklar arbetssätt och skapar goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att lyckas.
Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp bestående av totalt fem enhetschefer, där ni tillsammans bidrar till myndighetens strategiska utveckling. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, budget, arbetsmiljö och medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att:
leda och vidareutveckla en enhet med hög kompetens och stort engagemang
skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling, delaktighet och goda prestationer
driva verksamhetens utveckling – från planering och prioritering till uppföljning och förbättring
bidra till myndighetens utveckling tillsammans med andra chefer i en aktiv ledningsgrupp
bygga och utveckla goda samarbeten, både inom myndigheten och med externa aktörer, nationellt och internationellt
ta ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning
bidra till myndighetens viktiga uppdrag inom totalförsvaret och det civila försvaret.
Enheten finns idag i Solna och Katrineholm. Tjänsten är placerad i Solna och resor mellan kontoren ingår som en naturlig del av uppdraget.
Om dig
Vi söker dig som har
akademisk examen inom ett område som myndigheten bedömer relevant för tjänsten alternativt arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig
flerårig erfarenhet av att leda verksamhet med personal-, budget-, och verksamhetsansvar
aktuell och relevant erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete det vill säga att analysera läget, ange inriktning, göra prioriteringar och fördela resurser inom säkerhetsområdet
god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
god förmåga att uttrycka dig i engelska språket, i tal och skrift
körkort B.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete på statlig myndighet
juristexamen eller annan utbildning med juridisk inriktning
erfarenhet av tillsynsverksamhet
erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
För att fungera bra i rollen som enhetschef behöver du
ha god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga
ha förmåga att leda och motivera för att effektivt nå uppsatta mål
har god organisationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
vara trygg, stabil och ha självinsikt
ha ett helhetsperspektiv och strategisk förmåga
vara initiativtagande och ha mod att agera när det behövs.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet, integritet samt att du kan arbeta enligt, såväl https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/
som den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett samhällsviktigt uppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld/
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Placeringsort: Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Under sommaren har vi begränsad bemanning. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR, Daniel Palm 08-799 87 24. Från den 16 juli kontaktar du Annika Kjerrman, 08-799 43 75.
Vill du prata med en facklig företrädare? Kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 40 27, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 eller SEKO, 0770-45 79 00.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV samt genom att svara på några urvalsfrågor. Läs mer om https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar aktivt med informationssäkerhet, säkerhetskultur och civilt försvar.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle. Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
9988491