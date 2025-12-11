Utvecklingsingenjör till Saab!
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
I rollen som utvecklingsingenjör kommer du framförallt arbeta med förbättring och optimering av Saabs befintliga test- och underhållsutrustning. Du blir även delaktig i utvecklingen och implementeringsprocessen av ny utrustning. Arbetet bedrivs både självständigt, samtidigt som du har ett tätt samarbeta med alla stödfunktioner för att säkerställa en optimal driftsättning och ett stabilt underhållsflöde inom verksamheten.
Utöver detta har Saab ett pågående arbete för att utveckla sina processer och arbetsrutiner, där du får stor möjlighet att vara med och påverka. Du erbjuds en varierande roll med goda utvecklingsmöjligheter, där resor i tjänsten kan förekomma, både inom och utanför Sverige. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta: * Delta och driva utvecklingsprojekt där fastställande av krav, design, realisation, verifiering och driftsättning ingår. * Utveckling och underhåll av PLC-program, design av elsystem och implementering av säkerhetssystem samt konfigurering och stöd vid kalibrering av mätsystem. * Övervakning av befintliga installationer samt felsökning och identifiering av behov av justeringar/modifikationer * Dokumentation av tekniska analyser, säkerhetsbedömningar, handhavandebeskrivningar och designgranskningar.Profil
Vi söker dig som inte räds att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god förmåga att strukturera ditt arbete och driva processer, både på egen hand och tillsammans med andra. Du samarbetar på ett prestigelöst och flexibelt sätt och är beredd att stötta dina kollegor i deras arbete. Du gillar att lösa tekniska problem och besitter en god förmåga att kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen tror vi du att har:
En eftergymnasial utbildning inom elteknik eller motsvarande, alternativt några års arbetslivserfarenhet av liknande arbeten.
Tidigare erfarenhet av en teknisk tjänst där du arbetat med dokumentation och/eller underhållsarbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av ritningsunderlag.
Meriterande med kunskaper inom PLC-system, LabVIEW samt MPS-systemet IFS.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är initialt ett konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning och potentiellt en anställning på Saab längre fram. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet för denna tjänst sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varm välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
