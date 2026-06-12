Utesäljare till Eriks Fönsterputs- var med på vår tilläxtresa!
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du social, driven och gillar att träffa nya människor? Vill du arbeta i en roll där du får utvecklas, påverka och ha
möjlighet att styra din egen inkomst? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Eriks Fönsterputs fortsätter att växa och söker nu fler Utesäljare till vårt team i Stockholm. Här får du chansen att bli
en del av ett engagerat team och en spännande satsning där du får vara med och forma framtidens säljavdelning.
Om rollen
Som Utesäljare arbetar du med att skapa nya kundrelationer och hjälpa privatpersoner att hitta tjänster som förenklar
deras vardag. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, följa upp kunder och bygga långsiktiga relationer.
Du arbetar både med uppsökande försäljning och kunduppföljning, samtidigt som du bygger upp och utvecklar ditt
eget kundregister.
Du utgår från hemmet och möter upp ditt team ute på fältet i olika områden runt Stockholm.
Arbetstider: Arbetstiderna varierar och förläggs enligt schema, vanligtvis mellan kl. 10.00–20.00. Exempel på arbetspass är 10.00–18.00, 11.00–19.00 och 12.00–20.00. Vi värdesätter flexibilitet och strävar efter att skapa scheman som fungerar väl för både verksamheten och våra medarbetare.
Personprofil
Vi söker dig som
• Är social, energifylld och orädd i mötet med nya människor
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Drivs av att nå mål och utvecklas
• Tar eget ansvar och får saker att hända
• Bidrar till en positiv lagkänsla
Vi tror att rätt inställning slår erfarenhet.
Därför söker vi dig som är social, driven och trivs i mötet med nya människor – resten lär vi dig.
B-körkort är meriterande. Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Vi erbjuder
• Garantilön på 22 800 kr samt generös provisionsmodell
• Gedigen introduktion och utbildning
• Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
• Möjlighet att utvecklas och växa inom bolaget
• Tjänstebil, tjänstemobil och tjänstepension
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr
• Ett engagerat team med stark gemenskap och högt i tak
Hos Eriks Fönsterputs handlar framgång inte bara om siffror. Vi tror på att utveckla människor och ge rätt
förutsättningar för att lyckas, oavsett tidigare erfarenhet eller bakgrund.
Du får stöd, uppföljning och coachning som hjälper dig att nå dina mål – både professionellt och personligt.
Vi värdesätter egenskaper som ansvarstagande, samarbetsförmåga och driv, och ser gärna att du har erfarenhet från
idrotts- eller föreningslivet. Berätta gärna i din ansökan hur detta har bidragit till din personliga utveckling och vilka
styrkor du tar med dig in i arbetslivet.
Ansökan
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Företagspresentation
Eriks fönsterputs har varit verksamma sedan 1997 och finns i ca 70 kommuner i södra och västra Sverige och är
marknadsledande på fönsterputsning åt privatpersoner och vår vision är att alla har rätt till rena fönster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eriks Fönsterputs Kontakt
Sofie Rosendahl sofie.rosendahl@performiq.se Jobbnummer
9962037