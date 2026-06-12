Doktorand inom antrozoologi
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Skara Visa alla högskolejobb i Skara
2026-06-12
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Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Forskarutbildningsämne: Husdjursvetenskap
Beskrivning av doktorandprojektet:
Vi söker en motiverad doktorand till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker hur interaktioner med kor och får kan bidra till psykiskt välbefinnande, social delaktighet och livskvalitet hos vuxna personer med förvärvade fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis efter ryggmärgsskada. Projektet kombinerar perspektiv från psykologi, fysiologi, etologi, djurvälfärd, socialt arbete och hållbarhetsforskning.
Projektet omfattar både människors och djurs välbefinnande samt de ekonomiska förutsättningarna för småskaliga gårdar att erbjuda djurassisterade aktiviteter. Doktoranden kommer att arbeta med longitudinella studier där beteendemässiga och kvalitativa data samlas in och analyseras för att utvärdera effekterna av djurassisterade interventioner.
Projektet syftar till att utveckla kunskap och riktlinjer för hållbara och evidensbaserade djurassisterade insatser inom socialt arbete och rehabilitering.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar bland annat:
planering och genomförande av djurassisterade interventioner med kor och får,
datainsamling genom beteendeobservationer och intervjuer,
analys av människors och djurs välbefinnande,
utvärdering av relationer mellan människor och djur,
samverkan med gårdar, brukare, personliga assistenter och kommunala verksamheter,
vetenskaplig publicering och presentation av forskningsresultat.
Doktoranden kommer att genomföra forskning inom projektet "Möten som gör skillnad – gårdsbaserade djurassisterade interventioner för hållbar och evidensbaserad social omsorg". Arbetet innefattar planering och genomförande av studier, koordinering av datainsamling i samarbete med deltagare och gårdar, bearbetning och analys av både kvalitativa och kvantitativa data samt vetenskaplig publicering.
I projektet används flera metoder, bland annat fysiologisk datainsamling, beteendeanalys, intervjuer. Doktoranden kommer även att delta i tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med externa aktörer.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra till institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid, och utbildningstiden förlängs i motsvarande grad.
Behörighet:
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet husdjursvetenskap krävs kunskaper motsvarande minst 120 högskolepoäng inom biologiska ämnen, varav sammanlagt minst 30 högskolepoäng med djurvetenskaplig inriktning. Detta ska inkludera minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå och ett självständigt arbete. Om studerande med annan jämförbar utbildning ska anses behörig avgörs i varje enskilt fall av fakultetsnämnden.
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.BakgrundKvalifikationer
Masterexamen inom biologi eller annat relevant område.
God erfarenhet av att arbeta med forskningsprojekt eller datainsamling rörande kor/får.
Erfarenhet av arbete inom rehabilitering eller stöd till personer med funktionsnedsättning.
Intresse för samspelet mellan människa och djur samt frågor kring välbefinnande och djurvälfärd.
Förmåga att arbeta självständigt och i tvärvetenskapliga team.
God kommunikativ förmåga och kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av kvalitativa och/eller kvantitativa forskningsmetoder.
Kunskap om djurassisterade interventioner, rehabilitering eller social omsorg.
Erfarenhet av fysiologiska mätmetoder eller beteendeobservationer.
Erfarenhet av statistisk analys och datahantering.
Erfarenhet av arbete med lantbruksdjur.
Erfarenhet av samverkan med externa aktörer eller praktiknära forskning.Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, lyhörd, självständig och strukturerad, med god förmåga att samarbeta i tvärvetenskapliga sammanhang. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, kommunicerar väl med olika målgrupper och bemöter både deltagare och samarbetspartners med respekt, integritet och professionalitet. Rollen kräver också flexibilitet, social mognad och ett genuint intresse för samspelet mellan människor och djur.Om företaget
Målet på vår institution är att främja god djurhållning och djurvälfärd samt en hållbar livsmedelsproduktion med hög produktkvalitet genom forskning och utbildning om djur med fokus på foder och nutrition, skötsel och miljö, etologi och djuretik, djurvälfärd och djurskydd. Vi är ca 125 medarbetare som arbetar i Uppsala, Skara, Umeå och Göteborg.
Som doktorand kommer du att finnas i en kreativ och utvecklande miljö med möjlighet till nätverkande med både näringsliv och internationella kontakter.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-tillampad-husdjursvetenskap-och-valfard/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:
100%
Placering:
Skara
Tillträde:
1 september eller enligt överenskommelse.
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-26.
Läs mer om de bilagor som din ansökan ska innehålla på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/ansokan-och-bilagor/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
532 23 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Universitetslektor
Maria Andersson maria.andersson@slu.se +4651167200 Jobbnummer
9962038