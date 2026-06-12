Handledare i arbetsnära insatser - inom vård och omsorg
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen / Vårdarjobb / Trelleborg Visa alla vårdarjobb i Trelleborg
2026-06-12
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Hos oss får du möjligheten att göra skillnad för människor och bidra till kompetensförsörjning och tillväxt. Du välkomnas till en nybildad enhet och arbetsplats, som syftar till att få fler kommuninvånare ut i arbete inom ramen för aktivitetskravet som införs i Socialtjänstlagen från 1 juli 2026.
Vi är arbetsplatsen för dig som brinner för mötet med människor och vill vara med att göra skillnad. Genom nya metoder och arbetssätt, din kompetens och engagemang bidrar du till att stötta kommunens invånare på vägen till studier eller ett arbete.
Som handledare agerar du stöd och arbetsledare till arbetsplatsförlagda tjänster ute på kommunens förvaltningar - i detta fall socialförvaltningen. Arbetet kan komma att utföras både i Trelleborgs kommun och Svedala kommun. Våra sökande som uppbär försörjningsstöd kommer att gå ut i arbetsträning/praktik samtidigt som de genomför parallella insatser för att närma sig arbetsmarknaden och målet är att gå från bidrag till jobb.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som handledare inom vård- och omsorgs verksamhet i de båda kommunerna har du en central roll i att stödja, vägleda och arbetsleda deltagarna på deras arbetsträning/praktikplats.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som arbetsledare innefattar att handleda enskilt och i grupp, fördela arbetsuppgifter och att arbeta med teoretiska och praktiska kompetenshöjande insatser för deltagare inom i första hand på vårdboenden. Du kommer befinna dig dagligen ute på olika arbetsplatser i kommunerna.
Du kommer även att samverka med andra aktörer inom kommunen då ni tillsammans arbetar med individen och dennes utveckling. Du kommer arbeta nära varje individ och din insats kommer vara avgörande för deltagarnas framgång och blir samtidigt en del av ett engagerat team på arbetsmarknadsförvaltningen där samarbete, öppen dialog och stöd från olika professioner, såsom till exempel arbetsmarknadssekreterare och rekryterare är nyckeln till framgång.
Tjänsten är placerad inom arbetsmarknadsförvaltningen, som ansvarar för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser i både Trelleborgs och Svedala kommun, vilket innebär att arbete kan förekomma på båda orterna.
Handledarens ansvar är både handledande och arbetsledande i det dagliga arbetet, där fokus ligger på att stödja, vägleda och fördela arbetsuppgifter kopplat till deltagarnas arbetsträning. Det arbetsledande uppdraget är operativt och avgränsat till det praktiska arbetet i verksamheten för deltagarnas arbetsträning. Formellt personalansvar och övergripande arbetsledning för ordinarie medarbetare ligger fortsatt hos ansvarig chef i verksamheten.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten som handledare inom vård. och omsorg, söker vi dig som har avslutad gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer användbar. Du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt har tidigare arbetat med att handleda och/eller arbetsleda andra. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har även grundläggande IT‐vana och erfarenhet av dokumentation. B‐körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd, exempelvis vid psykisk ohälsa eller funktionsvariation, samt om du har erfarenhet av att arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi ser även att du har ett genuint engagemang i att stötta individer mot studier eller arbete, samt en god förmåga att motivera och inspirera andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är målinriktad och har förmåga att arbeta mot uppsatta mål och leverera resultat. Du bidrar till ett gott samarbete genom öppenhet och ett professionellt förhållningssätt. Vi söker dig som är trygg i dig själv, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Du är noggrann, kvalitetsmedveten, stresstålig och lägger fokus på rätt saker. Du har dessutom förmåga att leda och inspirera personer i din närhet och har ett genuint engagemang i att stötta kommunens invånare på vägen till studier eller ett arbete.Övrig information
Välkommen med din ansökan! Intervjuer planeras under under v.29 (13-17 juli).
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Corfitz Beck-Friisgatan 4B (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Tf Enhetschef
Isak Erman isak.erman@trelleborg.se 0410733321 Jobbnummer
9962036