Utvecklingschef
Region Jönköpings län / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-12-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Medicinsk vård inom Region Jönköpings län
Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens vård? Som utvecklingschef inom medicinsk vård får du en nyckelroll i arbetet med att skapa en ännu mer effektiv, tillgänglig och personcentrerad vård för invånarna i Region Jönköpings län.
Rollen som utvecklingschef
Du arbetar på uppdrag av sjukvårdsdirektören och är en del av medicinsk vårds ledningsstab - ett engagerat team som tillsammans har ansvar för att leda och utveckla verksamhetsområdet. I ledningsstaben kombineras strategisk planering i nära samarbete med verksamheterna för att nå gemensamma mål inom givna ekonomiska ramar. I rollen är förmågan att se helheten och hålla riktningen i långsiktiga förbättringsarbeten viktiga delar. Rollen är ett funktionsansvar där medarbetaransvar inte ingår.
I rollen som utvecklingschef får du ett brett och meningsfullt uppdrag där du:
• Stödjer verksamheterna att utveckla och införa nya arbetssätt genom förbättringsarbete och processorienterat arbete - med fokus på innovation och tillgänglighet.
• Driver, inspirerar och stödjer utvecklingsarbeten inom områden som systematiskt kvalitetsarbete, datadriven verksamhetsutveckling, patientsäkerhet och effektiva vårdflöden.
• Leda större utvecklingsprojekt och anpassa nationella och regionala initiativ.
• Bidrar aktivt till att vidareutveckla den personcentrerade vården.
• Utforskar hur digitalisering och AI kan användas för att på bästa sätt stödja vårdpersonal, patienter och planering - och ser till att vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.
• Håller dig ajour med utvecklingen inom hälso-och sjukvård.
• Initierar förbättringsarbeten lärande och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra verksamhetsområden, vårdcentraler och kommuner.
• Samarbetar med utvecklingschefer i andra verksamhetsområden och vara en brygga mellan Medicinsk vårds kliniker och Region Jönköpings läns ledning. I din roll samarbetar du också med Region Jönköpings läns utvecklingsenhet, Qulturum.
• Du är en viktig del i Region Jönköpings läns strategiska arbete med Kvalitet som strategi.
Din blivande arbetsplats
I verksamhetsområde Medicinsk vård ingår 13 kliniker inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnsjukvård, barnhälsovård, geriatrik, hudsjukvård, infektion och medicin. Verksamheterna finns i huvudsak på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Medicinsk vård har cirka 2000 medarbetare och ungefär 3,2 miljarder kronor i årlig budget.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Du har en högskoleutbildning, gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet. Men framför allt har du gedigen erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete. Du vet hur man skapar resultat genom processinriktade arbetssätt och har gärna gjort det i en komplex organisation. Har du dessutom kunskap eller erfarenhet av AI och digital utveckling ser vi det som ett stort plus!
Som person är du strukturerad, strategisk och resultatinriktad. Du har ett naturligt driv och ett genuint engagemang för att göra skillnad - både för patienter och medarbetare. Du är också pedagogisk och har lätt för att skapa motivation hos andra. Du samarbetar gärna över professions- och verksamhetsgränser, och vet att de bästa lösningarna ofta växer fram tillsammans.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid i en spännande organisation. Tjänsten innebär uppdrag inom hela länet och därför är B-körkort ett krav.
Region Jönköpings län leder med kvalité som strategi med målet att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och samtidigt skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete. Vårt arbete är framgångsrikt och lyfts ofta fram både nationellt som internationellt.
Du kommer att arbeta i nätverk tillsammans med regionens övriga utvecklingschefer och samverka med regionens samlade utvecklingsresurser men också med andra regioner. Vi erbjuder dig kontinuerlig kompetensutveckling utifrån dina tidigare erfarenheter och behov.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård, 0730-28 40 69 eller agneta.stahl@rjl.se
alternativt Åsa Johannesson, HR-chef för Medicinsk vård, 0703-13 58 55 eller asa.johannesson@rjl.se
.
Vid frågor kring rekryteringsprocessen vänligen kontakta Alexander Falkenström, 010-242 11 85 eller alexander.falkenstrom@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Intervjuer planeras i Jönköping under eftermiddagarna 3/2; 4/2 samt 6/2.
Arbetsprov planeras i Värnamo 9/2 på eftermiddagen alternativt 11/2 i Jönköping på förmiddagen
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1635/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9640513