Bibliotekarie till Bomhus bibliotek
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Bibliotekariejobb / Gävle Visa alla bibliotekariejobb i Gävle
2026-06-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Bomhus bibliotek ligger i Folkets hus mitt i Bomhus centrum och är en levande mötesplats för alla åldrar, med böcker, ljudböcker, e‐böcker och tidskrifter – både på plats och digitalt via våra e‐tjänster. I våra ljusa lokaler finns läshörnor, studieplatser och en barnavdelning som inspirerar till läslust. Vi arrangerar regelbundet aktiviteter som läsecirklar och författarbesök – tillfällen att mötas och inspireras. Genom samarbeten med skolor och föreningar anpassar vi vår verksamhet efter lokala behov. Vi är tre medarbetare som tillsammans skapar en levande mötesplats. Välkommen att upptäcka, lära och mötas på Bomhus bibliotek!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie arbetar du med läsfrämjande insatser samt planerar och genomför programverksamhet för både barn och vuxna. I rollen ingår även ett övergripande ansvar som programsamordnare för närbiblioteken, där du driver, samordnar och vidareutvecklar programutbudet i nära samarbete med kollegor och externa samarbetspartners. Tillsammans med dina kollegor på Bomhus bibliotek arbetar du nära Bomhusborna och bidrar till att stärka läslusten och utveckla en attraktiv mötesplats.
• I rollen har du ett särskilt ansvar för att utveckla och driva verksamheten riktad till vuxna.
• Du ingår i Gävle biblioteks gemensamma programgrupp och samordnar program och kommunikation för närbiblioteken via våra informationskanaler.
• Rollen innebär planering och administrativa uppgifter där du fungerar som en central samordnare och länk mellan medarbetare och kommunikationsavdelningen.
• Du samarbetar med lokala aktörer, skolor, föreningar och kulturutövare för att skapa ett varierat och inspirerande utbud.
• Du bidrar till att utveckla verksamheten genom omvärldsanalys och genom att pröva nya idéer.
• I uppdraget ingår även dagligt biblioteksarbete, att ta emot och leda grupper samt bemanning på andra bibliotek inom enheten.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap
• Arbetslivserfarenhet inom biblioteksverksamhet
• Erfarenhet av att möta barn och ungdomar, exempelvis genom arbete eller ideellt engagemang
• Erfarenhet av att leda grupper och tala inför grupp
• B-körkort
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att planera, genomföra och samordna programverksamhet
• Erfarenhet av digitala bibliotekssystem, exempelvis Quria
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad: Du arbetar strukturerat och enligt tydliga processer, planerar och organiserar ditt arbete väl samt säkerställer att uppgifter slutförs inom uppsatta tidsramar. Du har god förmåga att samordna uppgifter och aktiviteter, driva arbetet framåt och skapa struktur i det gemensamma arbetet. Vidare är du noggrann och systematisk i ditt administrativa arbete.
• Trygg och relationsskapande: Du är trygg i din biblioteksroll och skapar förtroende i mötet med människor i olika åldrar och sammanhang. Du känner dig även bekväm i att leda grupper och hålla presentationer inför olika målgrupper.
• Kommunikativ: Du har en god kommunikativ förmåga du uttrycker dig tydligt och konkret och anpassar ditt språk, både muntligt och skriftligt, efter mottagare och situation.
• Flexibel: Du har förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Enligt schema: Dag- kväll och helgtjänstgöring.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Biträdande enhetschef Gävle bibliotek
Catarina Filipovic catarina.filipovic@gavle.se 026 17 93 12 Jobbnummer
9939359