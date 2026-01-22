Utvecklare Retool och PostgreSQL
Avaron AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-01-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en utvecklare med stark kompetens i Retool och PostgreSQL för att förvalta och vidareutveckla ett verktyg kopplat till antagning inom yrkesvux. Du blir en nyckelperson i att säkerställa en stabil och välfungerande lösning för användare inom ett kommunalt samverkansområde. Uppdraget omfattar både vidareutveckling, löpande förvaltning och support i en miljö där Retool används för gränssnitt och PostgreSQL för datalagring hos en europeisk host.
ArbetsuppgifterManagera, supportera och vidareutveckla befintlig lösning i Retool.
Utveckla och underhålla grafiskt gränssnitt i Retool.
Ansvara för hantering och underhåll av PostgreSQL-databasen.
Felsöka, förbättra stabilitet och säkerställa driftsäker funktion i lösningen.
Samarbeta med verksamheten kring behov, processer och förbättringar kopplade till antagning inom vuxenutbildning/yrkesvux.
KravExpertkunskaper om antagning inom vuxenutbildning/yrkesvux i Sverige.
God kännedom om samverkansområdet Skåne Sydvästs organisation, arbetssätt och processer.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska.
Expertkunskap i Retool.
Mycket god kompetens i PostgreSQL.
MeriterandeTidigare leveranser till samverkansområdet Skåne Sydväst.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097258-1803400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9700018