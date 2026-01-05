Utvecklare (kotlin, azure)
Logikfabriken AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logikfabriken AB i Göteborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en utvecklare med erfarenhet av att jobba i team?Perfekt! Vi söker dig som tycker om problemlösning, vill leverera kundvärde genom kod och tycker om att samarbeta i team.Det skadar inte om du är social, glad och öppen.ERFARENHET5+ års erfarenhet av systemutvecklingTECHSTACKKotlinAzureSQLC# är är ett plus----
Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.Ambitionen är att bli Sveriges bästa och mest inspirerande arbetsgivare.Tillsammans skapar vi förutsättningar och driver företaget framåt.Att umgås är något vi värdesätter och därför åker vi på två konferenser per år, anordnar talks, afterwork och mycket annat skoj.Förutom ovanstående tror vi på schyst ersättning och transparens.Därför har alla på Logikfabriken samma villkor, sätter sin egen lön, pension, föräldraersättning, antal semesterdagar och andra förmåner.Vår modell är flexibel, trygg och ger i de flesta fall en ordentlig löneökning.Här kan du själv se vad du skulle kunna tjäna: Räkna ut din lönVi brinner även för hållbarhet. Därför är Logikfabriken sedan 2017 klimatneutralt och jobbar ständigt för att minska vårt avtryck.Här hittar du hela vårt erbjudande: Logikfabrikens FAQ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6835750-1774474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logikfabriken AB
(org.nr 559038-9952), https://jobs.logikfabriken.se
Kungsportsavenyen 29 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9669996