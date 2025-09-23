Utvecklare för Ignition-plattform!
2025-09-23
Har du erfarenhet av utveckling mot Ignition-plattformen, kunskaper i Python och söker du ett nytt spännande kliv i karriären? Se då hit! - Vi söker för kunds räkning en erfaren Ignition-utvecklare för att förstärka deras IT Operations-team. De behöver en person som kan bidra med både utveckling och support av Ignition-baserade applikationer samt relaterade OT-lösningar.
OM TJÄNSTEN:
Utveckla, testa, driftsätta och supporta SCADA- och MES-funktionalitet på Ignition-plattformen.
Hantera vidareutveckling och utbyggnad av befintliga funktioner.
Leverera lösningar för produktionsenheter på flera orter i Sverige och Norden.
Arbetet sker i nära dialog med teamet, och alla föreslagna lösningar granskas och godkänns av beställaren innan drift. Uppdragen är ofta mindre, avgränsade projekt som kan vara en del av större helhetsleveranser.
Vi SÖKER DIG SOM:
Har Ignition Core-certifiering eller motsvarande erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av utveckling på Ignition-plattformen.
Goda kunskaper i Python-skript och databashantering.
Förmåga att arbeta självständigt, men också samarbeta och följa givna riktlinjer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Utöver detta kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och vi tror att du som söker är driven och lösningsorienterad samt har god analytisk förmåga med ett öga för detaljer.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
