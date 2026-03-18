Utrustningsmekaniker till Nordcon
Nordcon Maskin AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sundsvall Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sundsvall
2026-03-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordcon Maskin AB i Sundsvall
Nordcons vision är att bli en stark aktör inom entreprenadmaskiner. Vi jobbar med försäljning, service och utrustning för proffs inom bygg och anläggning. Utöver SANY säljer vi Avant, John Deere och Cramer och erbjuder hela Nordfarms sortiment av redskap och tillbehör. Hos Nordfarm i Norrköping finns huvudkontor, utrustningsverkstad och centrallager för import och distribution. I vår satsning bygger vi nu upp en utrustningsverkstad belägen i Birsta och behöver därför en vass utrustningsmekaniker!
Om rollen
Sany är en av världens största grävmaskinstillverkare och målbilden är att etablera och bli framgångsrika i alla avseenden på marknaden. Nu vill vi stärka vårt supportteam med en utrustningsmekaniker för att kvalitetssäkra och leverera maskiner anpassade till den svenska marknaden. I rollen som utrustningsmekaniker kommer du även att arbeta med Avant, som är ett marknadsledande premiummärke med tusentals nöjda kunder i Sverige.
Huvuduppgifterna är att utrusta nya grävmaskiner och minilastare med dito tillbehör och anpassning till slutkundens önskemål och krav. Exempel på tillbehör kan vara andra typer av joysticks, rotor grävmaskiner, olika hydraulfunktioner. I arbetsuppgifterna ingår även mindre reparationer samt iordningställa övriga maskiner och redskap ur sortimentet. I rollen arbetar du tätt ihop med teknisk support.
Om dig
Du innehar mycket god kunskap inom el, teknik och hydraulik och har med fördel arbetat med tunga entreprenadmaskiner eller motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du kört en del grävmaskin, har du även monterat olika former av teknisk utrustning på maskiner ser vi även det som meriterande. Du behöver behärska svenska i såväl tal som skrift och ha förmågan att kunna läsa instruktioner på engelska. B-körkort krävs och har du hjullastar- och truckkort är det meriterande.
Det är helt avgörande att du är självgående i ditt arbete och har förmågan att vara kreativ och lösningsorienterad när du stöter på problem. Vi rekryterar bara lagspelare så givetvis gillar du att samarbeta och ser dina kollegor som en tillgång!
Vad vi erbjuder
Nordcon är ett bolag med starka varumärken och högkvalitativa produkter, vi har stora ambitioner och en stark framtidstro. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling där du får möjlighet att utvecklas för att lyckas i din roll nu och i framtiden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100%. Provanställning tillämpas.
I rollen rapporterar du till Verkmästaren. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Norberg, jonas.norberg@nordcon.se
eller Christofer Högbom christofer.hogbom@nordcon.se
.
Visst låter det spännande? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordcon Maskin AB
(org.nr 556393-0147), https://nordcon.se/
Klökanvägen 10 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Nordcon Jobbnummer
9806054