Utredningstekniker läcksökning
Nodra AB
2025-12-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm

Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som utredningstekniker i läcksökningsgruppen ansvarar du för läcksökningen på vårt ledningsnät och har en nyckelroll i arbetet med att minska läckage på dricksvattennätet och tillskottsvatten till spillvattennätet. En viktig del är att nyttja de nya möjligheter för vår läcksökning som skapas när vi nu stärker mätning och övervakning av VA-nätet. Du ansvarar för att planera och strukturera det dagliga arbetet för dig själv och den drifttekniker som ingår i gruppen. Arbetet är varierat och innebär både administrativa och operativa uppgifter med ett nära samarbete med medarbetare på vattenverk och reningsverk. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
•
Ansvarar för planeringen av det löpande arbetet.
•
Kontakt med kunder vid exempelvis felkopplingar och läcksökningar.
• Ta fram planer och utföra flödesmätningar på vårt dag- och spillvattennät
•
Tillsammans med underhållsingenjör ta fram och hålla sektioneringsplaner för dricksvattennätet uppdaterade
• Framtagande av statistik och analys för att prioritera områden och arbetsinsatser.
•
Framtagande av underlag för åtgärder rörande underhåll och investeringar.
•
Driva mindre projekt avseende inventeringar och kartläggningar av exempelvis kundanslutningar.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som Utredningstekniker behöver du vara strukturerad och ha en god förmåga att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och driver arbetet framåt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Du är en problemlösare och trivs med arbetsuppgifter som innehåller inslag av "detektivarbete", där du ibland behöver hitta nya och kreativa lösningar. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, nya arbetsmetoder och varierande arbetsuppgifter.
I rollen har du många kontaktytor, både internt inom organisationen och externt gentemot kunder och samarbetspartners. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Ditt bemötande är alltid sakligt, lugnt och tillmötesgående, vilket bidrar till förtroendefulla relationer och ett gott samarbetsklimat. Även i situationer med högt tempo eller oväntade händelser behåller du lugnet och agerar metodiskt. Du har förmåga att fokusera på rätt saker, fatta genomtänkta beslut och skapa struktur även när mycket händer samtidigt.
Du har avslutad gymnasieutbilding samt yrkesbevis för bygg och anläggning alternativt diplomerad via Svenskt vatten. Du har minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet. Tjänsten kräver B-körkort, och det är meriterande om du även har BE-kort. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Vi satsar på friskvård och att göra saker tillsammans, både i jobbet och utanför. För oss är det självklart att jobbet ska ge goda förutsättningar till en bra balans i livet. Vi vill att alla ska känna att de har utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och till en hållbar framtid.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta Gruppchef Robert Sandgren tfn 011-15 36 73. Facklig information får du av Roger Allen (Vision) tfn 011-15 36 18.
Ansök
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Sista ansökningsdagen är den 18 januari. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Nodra AB
https://www.nodra.se/
9653018