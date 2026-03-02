Utredare till PTS
Vill du vara med och göra verklig skillnad? Som utredare hos oss bidrar du till ett mer tillgängligt samhälle, där produkter och digitala tjänster kan användas av fler - på lika villkor
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för tillgänglighetsregler är en nystartad del av myndigheten och ansvarar för att implementera EU:s tillgänglighetsdirektiv genom svensk lagstiftning. Här erbjuds en möjlighet att vara med från början och påverka hur tillsyns- och marknadskontrollsprocesserna utformas. Tillsyn och marknadskontroll innebär att vi som myndighet kontrollerar att de produkter och tjänster som finns på marknaden uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Mer information om lagen samt om vår tillsyn och marknadskontroll finns på Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet | PTS
Jag som kommer att vara din chef heter Munasar Said Muse. Jag strävar efter att skapa en arbetsplats där vi trivs, har roligt och känner oss trygga. På enheten präglas arbetet av engagemang, nyskaparanda och lösningsfokus - vi tar tillvara på våra olika kompetenser för att hitta vägar framåt i komplexa frågor.
För mig är det viktigt att du får meningsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter och samtidigt möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Jag värnar om psykologisk trygghet, delaktighet och en kultur där innovation och utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen. Här får du både rätt förutsättningar och stöd för att lyckas - och bidra till något som gör verklig skillnad i samhället.
Om rollen
Som utredare arbetar du med tillsyn och marknadskontroll för att säkerställa att produkter och digitala tjänster uppfyller lagens krav på tillgänglighet. Du granskar och bedömer produkter och tjänster och driver, tillsammans med handläggare, ärenden från start till mål.
Du bidrar även till att utveckla metoder och verktyg för granskning och testning. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du behöver kunna analysera och förmedla tekniska granskningsresultat på ett tydligt och pedagogiskt sätt, anpassat till olika mottagare.
Arbetet omfattar granskning av digitala användargränssnitt som webb, appar och dokument samt fysiska och digitala produktgränssnitt.
Om dig
Du arbetar strukturerat, noggrant och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Samtidigt trivs du i samarbete med andra och bidrar aktivt i team där ni tillsammans utvecklar arbetet och hittar lösningar.
Du har förmåga att göra komplexa frågor begripliga genom att kommunicera tydligt och pedagogiskt, och du anpassar din kommunikation efter olika målgrupper. Med ett nyfiket och öppet förhållningssätt bidrar du med nya perspektiv och idéer som för verksamheten framåt.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning inom exempelvis teknik, IT, juridik eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom tillgänglighetsfrågor där du arbetat med granskning av digitala tjänster eller fysiska produkter i förhållande till lagstadgade krav eller standarder
• Arbetslivserfarenhet av att presentera resultat av granskningar på ett pedagogiskt sätt, anpassat efter mottagarens tekniska nivå
• Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet inom exempelvis industridesign, inclusive design, produktutveckling och testning, UX design eller liknande relevant erfarenhet
• Mycket god praktisk förståelse för tillgänglighetskrav för webbplatser, appar eller andra digitala gränssnitt och standarder som WCAG och EN 301 549
• Kunskap om tillgänglighetskrav för fysiska produkter och erfarenhet av att analysera och utvärdera fysiska produkters funktioner och utformning, särskilt sådana som omfattas av lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet
• Erfarenhet av arbete med tekniska verktyg och metoder för att granska tillgänglighet i webbplatser, appar eller andra digitala gränssnitt eller dokument samt erfarenhet av att använda eller testa med hjälpmedel, exempelvis med skärmläsaren Jaws, Talkback eller Voiceover
• Aktuell arbetslivserfarenhet av tillsyn och/eller marknadskontroll från offentlig sektor eller motsvarande inom privat sektor
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 12 månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir handläggare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, HR-specialist Eva Bennich Rathsman på eva.bennichrathsman@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 16 mars 2026.
Klicka här för att se filmen om oss Vi är PTS Ersättning
