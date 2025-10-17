Utredare på planeringssektionen för frivård
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsterna som utredare är placeradde inom planeringssektionen för frivård. Sektionen har i huvudsakligt uppdrag att utveckla och samordna den nationella ledningen, styrningen och uppföljningen av frivårdens verksamhet. Sektionen ansvarar för att utveckla strukturer för och skapa förutsättningar för den kort och långsiktiga kapacitetsutvecklingen i frivården, arbete med civil beredskap och handläggning av enskilda klientärenden inom IÖV och utsluss för att stötta lokal verksamhet i arbetet.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten är kopplade till de nationella verksamhetsuppdragen och myndighetens processer för verksamhetsplanering och uppföljning, men också frivårdens kapacitetsfrågor. Arbetet innebär att ha en samordnande och kvalitetssäkrande roll och kräver en övergripande kunskap om kriminalvården generellt och frivården specifikt. Arbetet sker i nära samverkan med övriga avdelningar på huvudkontoret och regionkontoren, särskilt avdelningen för verksamhetsinnehåll som hanterar innehållsfrågor för frivården. I tjänsten ingår det även att bedriva nationella utredningar samt att leda uppdrag och göra uppföljningar inom specifika områden och ta fram analyser av dessa.
I denna tjänst ingår även att vara framtida superuser för kriminalvårdens BI system och de statistikrapporter som kommer att tas fram.
I viss utsträckning kan du också komma att involveras i frågor gällande övriga ansvarsområden för sektionen och avdelningen. Till arbetet hör att växla mellan ett strategiskt och ett operativt perspektiv. I takt med förändringar inom och utanför avdelningen bidrar du till att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för en väl fungerande frivårdsverksamhet. Arbetsuppgifterna innebär ett till stor del självständigt arbete med uppgifter som kräver planering, kvalitetssäkring och uppföljning samt framtagande av rapporter till beslutsunderlag såväl som hantering av remissvar.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som utredare behöver du kunna ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Vår myndighet är i utveckling och förändring och du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom samhällsvetenskap, exempelvis statsvetenskap, kriminologi eller annan examen som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
• Erfarenhet av arbetsledande uppdrag och samordning av frågor mellan olika delar av en organisation.
• Erfarenhet av planerings, analys och uppföljningsarbete
• Erfarenhet av kriminalvårdens verksamhet
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Mycket god datorkunskap
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom utredningsarbete
• Flerårig erfarenhet från frivårdens verksamhet lokalt
• Erfarenhet av implementerings- och förändringsarbete
• Erfarenhet av att ta fram rapporter till stöd för strategiskt beslutsfattande inom myndighetsledning eller annan liknande organisation
• Vana att arbeta utifrån juridiska dokument och formuleringar
• Förmåga att se effekter föreslagna åtgärder/förslag kommer att få i en större organisatorisk kontext
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
