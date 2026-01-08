Utredare Nytt kundtjänstavtal
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Plats: Stockholm (Kungsholmen) / delvis distans
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka (100 %)
Start: 28 januari 2026
Slut: 1 oktober 2028
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Option: Förlängning 6 månader × 3
Om uppdraget
Vi söker en senior utredare (nivå 4) till ett strategiskt och långsiktigt uppdrag inom Resenärsservice, Trafikförvaltningen, Region Stockholm. Uppdraget syftar till att förbereda, genomföra och implementera ett nytt kundtjänstavtal som ska börja gälla från oktober 2028.
Kundtjänstverksamheten är idag outsourcad och omfattar SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst. Uppdraget har stor betydelse för resenärsupplevelsen och kräver både strategisk analysförmåga och operativ genomförandekraft.
Uppdragets innehåll
Uppdraget delas in i flera faser och sträcker sig över hela processen - från analys till upphandling och implementering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra en förstudie inklusive:
Nulägesanalys av befintligt kundtjänstavtal
Analys ur både verksamhets- och IT-perspektiv
Omfatta SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst
Ta fram rekommendationer och beslutsunderlag inför inriktning av ny upphandling
Leda arbetet med kravställning inför nytt kundtjänstavtal
Planera och leda upphandlingen av nytt kundtjänstavtal
Stötta och leda arbetet med implementering av nytt avtal
Genomföra kompletterande och fördjupade utredningar vid behov
Samverka med interna och externa intressenter inom verksamhet, IT och juridik
Vi söker dig som
Har mycket god erfarenhet av utredningsarbete på strategisk nivå
Har dokumenterad erfarenhet av upphandlingar, gärna inom offentlig sektor
Har erfarenhet av outsourcade kundtjänstverksamheter (starkt meriterande)
Har förmåga att analysera komplexa verksamhets- och IT-miljöer
Är strukturerad, analytisk och självständig
Har mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera beslutsunderlag
Trivs i samverkan med många intressenter och roller
Placering & arbetssätt
Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats
Arbetsplats finns på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen, Stockholm
Närvaro på kontoret sker enligt verksamhetens behov och beställarens godkännande
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats
Övrig information
Sekretessavtal ska signeras före uppdragsstart via Magnits portal
Konsulten kan behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding
Slutmöte genomförs vid uppdragets avslut för erfarenhetsåterföring
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@fammakonsultning.se
(org.nr 559536-6120)
115 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9672681