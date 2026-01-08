Utredare Nytt kundtjänstavtal

Famma Konsultning AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-08


Plats: Stockholm (Kungsholmen) / delvis distans
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka (100 %)
Start: 28 januari 2026
Slut: 1 oktober 2028
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Option: Förlängning 6 månader × 3
Om uppdraget
Vi söker en senior utredare (nivå 4) till ett strategiskt och långsiktigt uppdrag inom Resenärsservice, Trafikförvaltningen, Region Stockholm. Uppdraget syftar till att förbereda, genomföra och implementera ett nytt kundtjänstavtal som ska börja gälla från oktober 2028.
Kundtjänstverksamheten är idag outsourcad och omfattar SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst. Uppdraget har stor betydelse för resenärsupplevelsen och kräver både strategisk analysförmåga och operativ genomförandekraft.
Uppdragets innehåll
Uppdraget delas in i flera faser och sträcker sig över hela processen - från analys till upphandling och implementering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra en förstudie inklusive:
Nulägesanalys av befintligt kundtjänstavtal

Analys ur både verksamhets- och IT-perspektiv

Omfatta SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänst
Ta fram rekommendationer och beslutsunderlag inför inriktning av ny upphandling

Leda arbetet med kravställning inför nytt kundtjänstavtal

Planera och leda upphandlingen av nytt kundtjänstavtal

Stötta och leda arbetet med implementering av nytt avtal

Genomföra kompletterande och fördjupade utredningar vid behov

Samverka med interna och externa intressenter inom verksamhet, IT och juridik

Vi söker dig som
Har mycket god erfarenhet av utredningsarbete på strategisk nivå

Har dokumenterad erfarenhet av upphandlingar, gärna inom offentlig sektor

Har erfarenhet av outsourcade kundtjänstverksamheter (starkt meriterande)

Har förmåga att analysera komplexa verksamhets- och IT-miljöer

Är strukturerad, analytisk och självständig

Har mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera beslutsunderlag

Trivs i samverkan med många intressenter och roller

Placering & arbetssätt
Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats

Arbetsplats finns på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen, Stockholm

Närvaro på kontoret sker enligt verksamhetens behov och beställarens godkännande

Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats

Övrig information
Sekretessavtal ska signeras före uppdragsstart via Magnits portal

Konsulten kan behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding

Slutmöte genomförs vid uppdragets avslut för erfarenhetsåterföring

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9672681

