Utredare krisberedskap- Planering, samordning och utvärdering
2025-10-28
Vill du bidra till att stärka Sveriges totalförsvar?
Vill du arbeta på en intressant och dynamisk arbetsplats som befinner sig mitt i samhällsdebatten? Socialstyrelsen söker nu en utredare till enheten för planering, samordning och utvärdering på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Vi erbjuder ett samhällsviktigt och engagerande arbete som ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom välfärdsområdet. Just nu befinner vi oss på en utvecklingsresa och du kommer in i en föränderlig organisation med en stabil grund att stå på.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Socialstyrelsen är sedan den 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att myndigheten har ett utökat ansvar att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Socialstyrelsen samarbetar nära Försvarsmakten, andra beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och civilområdesansvariga länsstyrelser samt med olika internationella aktörer.
Arbetsuppgifterna i tjänsten omfattar planering, genomförande, analys och uppföljning av arbetet kopplat till sektorsansvaret, ansvarsområdet och civil-militär samverkan samt vissa internationella frågor (Nato, nordiskt samarbete etc.). I arbetsuppgifterna ingår även att företräda myndigheten i nationella krisberedskaps- och totalförsvarsforum tillsammans med övriga nationella aktörer.
Om dig
Du har mycket god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du har förmåga att analysera komplexa frågor och omsätta dem i tydliga strategier och konkreta resultat. Du trivs i en miljö med många externa kontakter och vill vara med och utveckla Sveriges totalförsvar.
Vi söker dig som har
• akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område
• erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor på myndighet, kommun eller region
• erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, såsom planering, datainsamling, analys och sammanställande, samt presentation av data, skriftligt och muntligt
• erfarenhet av att vara drivande i samordning och samverkan av komplexa frågor med många intressenter.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• kunskaper om hälso- och sjukvården eller socialtjänsten (organisation och funktion)
• erfarenhet av arbete i säkerhetsskyddad verksamhet med frågor som berör totalförsvaret.
• erfarenhet av internationellt beredskapsarbete eller andra internationella frågor.
• erfarenhet av arbete i sektorsansvarig myndighet, civilområdesansvarig länsstyrelse eller av civil-militär samverkan.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, enheten planering, samordning och utvärdering.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgaskap.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt cv.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Rickard Broddvall, rickard.broddvall@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2025. Ersättning
