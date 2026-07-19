Allkunnig reparatör
Rebuyke AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-07-19
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Allkunnig reparatör till Rebuyke AB i Retuna återbruksgalleria
Omfattning: Provanställning / Timanställning (med goda chanser till tills vidare)
Ort: Eskilstuna
Är du en händig problemlösare med ett stort sport- och fritidsintresse? Rebuyke AB expanderar! Vi söker en kreativ allt-i-allo till vår butik i Retuna återbruksgalleria som vill ge begagnade prylar nytt liv.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Arbetet är mycket varierat och styrs av säsong. Du kommer främst att arbeta med återbruk och reparationer i ett stundtals högt tempo:
Vintersäsong: Slipa skridskor, serva skidor och göra i ordning vinterutrustning.
Vår- och sommarsäsong: Reparera och göra service på begagnade cyklar och gräsklippare.
Kreativt återbruk: Fixa och trixa med diverse sport- och fritidsprylar som kommer in till butiken samt
Kundbemötning
Vem är du?
Vi söker en "allkonstnär" som kan lite om allt som tar egna initiativ.
Du har ett genuint sport- och fritidsintresse samt erfarenhet av mekaniskt fixande (cyklar, gräsklippare, slipa skridskor).
Du är kreativ, självgående och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Du pratar och förstår svenska obehindrat.
Vi erbjuder
En varierad tjänst på en unik arbetsplats inom återbruk. Vi börjar med en timanställning/provanställning med målet att det ska leda till en tillsvidareanställning.
Lön: 155 kr/timmen fast lön (inklusive semesterersättning)
Omfattning: Vid behov / 20 timmar i veckan]
Arbetstider: Vardagar,helger
09.00-18.00 vardagar
09.30-16.00 helger
Arbetsplats: Folkestaleden 5 Retuna återbruksgalleriaSå ansöker du
Skicka din ansökan till: Rebuyke@hotmail.com
Urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
E-post: Rebuyke@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rebuyke AB
(org.nr 559153-7583)
Folkestaleden 5 (visa karta
)
635 10 ESKILSTUNA Jobbnummer
10006136