Kanslichef - Bengtsfors Kommun
Chefspoolen i Sverige AB / Administratörsjobb / Bengtsfors Visa alla administratörsjobb i Bengtsfors
2026-07-19
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Bengtsfors kommun – en plats att trivas och växa i! I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Vi är en kommun med korta beslutsvägar, stark framtidstro och en kultur som präglas av samarbete, engagemang och arbetsglädje. Tillsammans med ett aktivt näringsliv, ett nära samarbete mellan Dalslandskommunerna och en stark vilja att utveckla kommunen skapar vi goda förutsättningar för både invånare, företag och medarbetare. Välkommen till Bengtsfors kommun!
Nu söker vi en kanslichef som vill ta en nyckelroll i kommunens fortsatta utveckling. Med en tydlig riktning och en stark vilja att fortsätta utvecklas får du möjlighet att tillsammans med kommundirektör, chefer och medarbetare stärka kommunens styrning, administrativa processer och interna stödfunktioner.
Om rollen Som kanslichef har du en strategisk roll i kommunens utveckling och ansvarar för att leda, samordna och vidareutveckla kommunens administrativa funktioner. Du skapar effektiva arbetssätt, säkerställer rättssäkra processer och stärker de administrativa stöd som bidrar till en modern och välfungerande organisation. Du leder den administrativa enheten och ingår i kommunens ledningsgrupp där du, tillsammans med kommundirektören och övriga chefer, bidrar till kommunens samlade utveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med både den politiska organisationen och verksamheterna.
Du ansvarar bland annat för:
Leda och utveckla kommunens administrativa funktioner, såsom kansli, registratur, arkiv och nämndadministration
Säkerställa effektiva och rättssäkra ärendeprocesser
Utveckla dokumenthantering, informationsförvaltning och administrativa processer
Driva digitalisering och utveckling av administrativa arbetssätt
Vara ett kvalificerat stöd till ledning och politik inom administration, styrning och juridiska frågor
Samordna kommunens arbete inom dataskydd, informationssäkerhet och beredskap
Ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget
Vi söker dig Du har en relevant akademisk examen inom offentlig förvaltning, juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet och medarbetare.
Du har god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar och är van att arbeta med styrning, administration och förändringsarbete i en komplex verksamhet. Du har förmåga att utveckla arbetssätt, omsätta strategiska mål till effektiva processer och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Erfarenhet av ledande befattning inom kommunal eller annan politiskt styrd verksamhet.
Erfarenhet av att utveckla administrativa processer, styrning och ledningsstöd.
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.
Kunskap inom kommunal juridik, dataskydd (GDPR), informationssäkerhet eller arkivfrågor.
Erfarenhet av digitalisering och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av arbete med civil beredskap, säkerhet eller totalförsvarsfrågor.
Personliga egenskaper Du är en trygg, tydlig och kommunikativ ledare som skapar förtroende genom integritet, lyhördhet och ett stabilt ledarskap. Du har förmågan att skapa tillit, bygga starka relationer och samla människor kring gemensamma mål. Med ett strategiskt helhetsperspektiv och ett utvecklingsorienterat arbetssätt skapar du tydlighet och goda förutsättningar för verksamheten samtidigt som du driver långsiktigt hållbara resultat tillsammans med organisationen.
Vi erbjuder Bengtsfors kommun befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede med en tydlig riktning framåt och en stark vilja att fortsätta utvecklas. Som kanslichef får du en central roll i att stärka kommunens styrning, ledningsstöd och interna samordning. För dig som motiveras av att utveckla arbetssätt, skapa struktur och bidra till en effektiv och rättssäker organisation är detta en möjlighet att göra verklig skillnad.
Ett strategiskt nyckeluppdrag med stor möjlighet att påverka kommunens utveckling.
En organisation med stort engagemang och en tydlig vilja att utvecklas tillsammans.
Korta beslutsvägar och ett nära samarbete med politik, ledning och verksamhet.
Möjlighet att bidra till en modern, effektiv och hållbar kommun för framtiden.
Intresseanmälan I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen, för mer information kontakta: Annchen Kull mobil: 0763 29 40 47 (semester v30-32). Vi rekommenderar att du skickar in din intresseanmälan så snart som möjligt, dock senast den 30 augusti.
Anställning i denna tjänst förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen till Bengtsfors Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8090979-2106581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Bengtsfors kommun (visa karta
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666 31 BENGTSFORS Arbetsplats
Chefspoolen Kontakt
Annchen Kull annchen.kull@chefspoolen.se +46763294047 Jobbnummer
10006147