Postdoktor inom immersiv visualisering
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2026-07-19
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Vi söker nu en postdoktor i immersiv visualisering med placering vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, Campus Norrköping.
Ämnesområde
För beskrivning av ämnesområde se komplett annons på Lediga jobb - Linköpings universitet. Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du huvudsakligen att bedriva forskning. Viss undervisning kan ingå i anställningen, dock högst 20 % av arbetstiden.
Det övergripande målet med anställningen är att undersöka hur astrovisualisering kan stödja både avancerad vetenskaplig analys och allmänhetens förståelse av astronomi. OpenSpace är särskilt väl lämpat för detta, eftersom det möjliggör arbete med verkliga vetenskapliga datamängder samtidigt som samma material kan transformeras till interaktiva publika presentationer. Detta skapar möjligheter till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan astronomer, visualiseringsforskare, pedagoger och allmänheten: vetenskapliga frågor och datamängder bidrar till populärvetenskaplig kommunikation, medan publika målgrupper synliggör nya krav på visualiseringsdesign, berättande, interaktion och förklaringsmodeller.
Anställningen kommer att fokusera på att utveckla en forskningsinriktning kring OpenSpace som plattform för astrovisualisering och publik interaktion. Detta innefattar att identifiera publicerbara forskningsfrågor baserat på befintligt och pågående OpenSpace-arbete, genomföra användarstudier med astronomer och pedagoger samt producera vetenskapliga publikationer inom interaktiv astronomisk visualisering, immersiv datapresentation och planetariers och science centers roll i vetenskapskommunikation. Arbetet kommer att använda domteatern vid Visualization Center C som en central experiment- och spridningsmiljö, samtidigt som det drar nytta av det bredare OpenSpace-nätverket av internationella samarbetspartners, planetarier och vetenskapliga institutioner.Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som postdoktor ska du ha avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då beslut om anställning fattas.
Det är meriterande om din doktorsexamen inte är äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl till en äldre examen – exempelvis lagstadgad ledighet – kan detta beaktas.
Vi söker en kandidat med stark forskningsbakgrund inom visualisering, vetenskaplig databehandling, astronomisk visualisering eller närliggande område. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig publicering och förmåga att formulera, genomföra och kommunicera självständig forskning inom datavisualisering och dess tillämpning på komplexa vetenskapliga data. Erfarenhet av visualisering av osäkerhet, topologisk dataanalys, maskininlärning eller andra beräkningsmetoder för analys och tolkning av stora, kontextualiserade vetenskapliga datamängder är särskilt meriterande.
Anställningen kräver intresse för tvärvetenskaplig forskning och förmåga att samarbeta med domänexperter, såsom astronomer, visualiseringsforskare, datavetare, pedagoger och yrkesverksamma inom publik verksamhet. Eftersom projektet syftar till att koppla forskningsdriven astrovisualisering till publik spridning är det särskilt meriterande om kandidaten har erfarenhet av arbete över ämnesgränser och av att översätta vetenskapliga eller tekniska resultat till former som kan användas av både experter och en bredare publik.
Erfarenhet av astrofysik, astronomi, planetologi, klimatvetenskap eller andra datatunga vetenskapliga områden är meriterande. Tidigare erfarenhet av immersiva visualiseringsmiljöer, interaktiva visualiseringssystem, planetarier, science centers eller publik verksamhet är också meriterande. Kandidaten bör ha god förmåga att arbeta i en internationell forskningsmiljö och bidra både till vetenskapligt granskade publikationer och till den bredare utvecklingen av astrovisualisering som forskningsområde kopplat till OpenSpace.
Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska, inklusive förmåga att skriva vetenskapliga artiklar, presentera forskningsresultat samt kommunicera effektivt i internationella och tvärvetenskapliga sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid enheten för immersiv visualisering, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap belägen på Campus Norrköping. Kontorsmiljön delas mellan Linköpings universitet och Visualiseringcenter C.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde är planerat till 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 augusti 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Biträdande universitetslektor
Alexander Bock alexander.bock@liu.se Jobbnummer
10006140