Reception, service & försäljning SPR Athlete Factory söker ny kollega
SPR Stockholm AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SPR Stockholm AB i Stockholm
Medarbetare till SPR Athlete Factory – City
Brinner du för träning, service och att hjälpa människor att utvecklas? Vill du ha en roll där du får ta ansvar, påverka och vara en viktig del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!
På SPR Athlete Factory arbetar vi varje dag för att skapa träningsupplevelser i världsklass. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa och bidra till ett friskare samhälle.
Om rollen
Som medarbetare hos oss är du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du möter våra medlemmar med ett leende, skapar en välkomnande miljö och ser till att de får bästa möjliga upplevelse – varje gång de besöker oss.
I tjänsten ingår bland annat:
Att ge förstklassig service till våra medlemmar.
Försäljning av medlemskap och produkter.
Servering av frukost och lunch.
Att hålla gymmet rent, välorganiserat och trivsamt.
Att bidra till en positiv stämning och ett starkt team.
Vi söker dig som:
Är social, positiv och serviceinriktad.
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och tar egna initiativ.
Är organiserad, ansvarstagande och trivs med att ha många bollar i luften.
Alltid sätter medlemmen i fokus och strävar efter att överträffa deras förväntningar.
Förstår vikten av försäljning och tycker om att arbeta mot mål.
Vill utvecklas och ser lärande som en naturlig del av arbetet.
Erfarenhet av service och försäljning är meriterande, men din personlighet och inställning är viktigast.
Har vana av kök och servering, då vi erbjuder både frukost och lunch.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Placering: SPR Athlete Factory City.
Arbete kan även förekomma på vår anläggning på Södermalm.
Arbetstiderna är schemalagda och fördelas över både vardagar och helger.
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande arbete i en inspirerande träningsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom service, försäljning och träning.
Ett engagerat team med högt driv och stark gemenskap.
Chansen att göra verklig skillnad för våra medlemmar – varje dag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Via mail
E-post: jessica@spr-athletefactory.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SPR Stockholm AB
(org.nr 559008-4157)
104 30 STOCKHOLM Jobbnummer
10006146