Utredare inom statsbidrag
2025-09-19
Riktade statsbidrag är ett verktyg för regeringen att uppnå politiska mål, genom ekonomiska incitament - exempelvis i syfte att driva på implementering av nya regler och lagkrav, eller att stimulera utvecklingen inom utpekade områden i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi söker nu fler utredare som kan handlägga och följa upp statsbidrag till regioner, kommuner och civilsamhälle.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Du arbetar nära dina kollegor med planering, handläggning och beredning av beslut samt med uppföljning och granskning av statsbidrag. I arbetet ingår också samordning både internt och externt, samt löpande service och kommunikation med målgrupperna. Vår arbetsmiljö utmärks av att vi hjälps åt där det behövs och ställer upp för varandra.
I rollen ingår även att bidra till utveckling av processer och arbetssätt, samt i arbetet med myndighetens digitalisering.
Om dig
Du behöver ha god samarbetsförmåga och kunna samverka både internt och externt. Arbetet innebär att du behöver vara flexibel och van vid att hantera förändring utan att det påverkar din leveransförmåga. Du kan - både självständigt och tillsammans med andra - planera, prioritera samt växla om arbetsuppgifter med kort varsel. Du har god kommunikationsförmåga, är strukturerad och van vid att hålla deadlines. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat område som Socialstyrelsen bedömer som relevant
• erfarenhet av att handlägga statsbidrag inom förvaltningsmyndighet
• goda kunskaper i svenska - både i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av utrednings- analys- eller granskningsarbete inom offentlig sektor, socialtjänst eller hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att ha civilsamhället som målgrupp.
Bra att veta
Anställningarna är tillsvidareanställning på heltid och inleds med en provanställning i 6 månader med start enligt överenskommelse. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för behörighet och statsbidrag, enheten för statsbidrag 1 eller enheten för statsbidrag 2.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Stina Isaksson på stina.isaksson@socialstyrelsen.se
eller enhetschef Johanna Freed på johanna.freed@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta personalspecialist Paul Henriksson på paul.henriksson@socialstyrelsen.se
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 28 september 2025. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
