Utredare inom området spel om pengar
2026-03-23
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.
Vill du bidra till en god och jämlik hälsa genom att bygga upp och sprida kunskap inom området spel om pengar? Då är detta en möjlighet för dig att göra skillnad. Läs mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Verksamheten bedrivs utifrån från myndighetens styrdokument, såsom instruktion och relevanta regeringsuppdrag, i syfte att bidra till en god och jämlik hälsa.
Du kommer huvudsakligen att bidra till Folkhälsomyndighetens uppdrag att bygga upp och sprida kunskap inom områdena spel om pengar och alkohol.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Sammanställa kunskap, till exempel om effektivt förebyggande arbete.
Bidra till samt att genomföra undersökningar och analyser.
Producera och utveckla målgruppsanpassat underlag (till exempel i form av rapporter, faktablad och andra typer av texter).
Sprida framtagen kunskap, till exempel genom presentationer vid konferenser och möten, både på svenska och engelska.
Medverka i enhets- och myndighetsövergripande uppdrag, såsom remisser, interna och externa nätverk, omvärldsbevakning med mera.
Resor förekommer i tjänsten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Masterexamen inom folkhälsa/folkhälsovetenskap eller liknande, till exempel samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat för arbetet relevant ämnesområde som myndigheten bedömer vara likvärdigt.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av att ta fram kunskap till olika målgrupper inom områdena spel om pengar, narkotika och alkohol.
Erfarenhet av att självständigt inhämta, bearbeta, tolka och sammanställa data eller annan vetenskaplig litteratur, framför allt utifrån ett kvalitativt perspektiv.
Erfarenhet av kommunikation kring förebyggande insatser inom områdena spel om pengar, narkotika och alkohol, inklusive att skriva målgruppsanpassade texter (exempelvis webbinnehåll eller rapporter) samt att genomföra presentationer och webbinarier inom ANDTS-området.
Personliga egenskaper som att ha en mycket god samarbetsförmåga samt att vara ansvarstagande och strukturerad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av utredningsarbete inom offentlig verksamhet och inom organisationer med kunskapsstödjande uppdrag, med bäring på folkhälsa - särskilt inom områdena spel om pengar, narkotika och alkohol.
Djup kunskap om förebyggande arbete inom ANDTS-området.
Forskarutbildning inom folkhälsovetenskap, socialvetenskap, beteendevetenskap, medicin, epidemiologi eller annat relevant område.
Vikt läggs vid:
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vad gör enheten?
Enheten verkar för utveckling och förmedling av kunskap på ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar).
Det gör vi bland annat genom att sammanställa, analysera och sprida kunskap om användning och skador av ANDTS, och om hur ett effektivt förebyggande arbete kan bedrivas.
Vi verkar för nationell samordning på ANDTS-området. Samordningens syfte är bland annat att stödja genomförandet av ANDTS-politiken, och att bidra till dialog, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan aktörer vars verksamhet har betydelse för att minska användning och skador av ANDTS.
Enheten tar fram underlag och rapporterar till EU, FN och WHO och andra internationella organ samt är kontaktpunkt för Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA).
Våra främsta målgrupper är länsstyrelser och kommuner, men även regioner, myndigheter och civilsamhälle.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 2026-06-01 - 2026-12-31.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschefen Joakim Strandberg, telefon 010- 205 29 08.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-04-06 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00848-2026-2.1.1
