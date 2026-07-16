Utredare för tillståndsprövning
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-16
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) befinner sig i en utvecklingsfas där vårt uppdrag växer. För att möta detta stärker vi nu vår verksamhet och söker nu utredare till Stockholm.
Om jobbet
Du kommer att ingå i en enhet där de huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att göra ägar- och ledningsprövning av aktörer som söker tillstånd att bedriva verksamhet inom tandvård (PSL). IVO:s tillståndsprövning utgår från den statliga värdegrunden och ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet, effektivitet och god service.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
självständigt handlägga ansökningar utifrån ett riskbaserat arbetssätt
skriva förslag till beslut
lämplighetspröva bolagsföreträdare
utreda bolags ekonomiska förutsättningar
utreda om bolagsföreträdarna har relevant och tillräcklig kunskap och erfarenhet
Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete. Det är därför en förutsättning att du trivs och vill verka i en föränderlig miljö. Vi tror att du har vilja och intresse att bidra i utvecklingsarbetet på enheten och i myndighetsövergripande samarbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
socionomexamen, ekonomexamen, juristexamen (jur. kand.), statsvetarexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom relevant område för ägar- och ledningsprövning,
erfarenhet av att skrivit beslut, rapporter och/eller sammanfattande texter baserade på lagar och förordning,
mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du har:
god kunskap om lagstiftning inom bolags- eller skatterätt
erfarenhet av granskning och analys av bolags ekonomi
erfarenhet av arbete för att motverka eller utreda välfärdsbrott
erfarenhet av tillståndsprövningDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ska du ha en god analytisk förmåga, det vill säga, kunna sätta dig in i ärenden ur olika perspektiv, samt kunna granska och analysera ärenden på ett objektivt och sakligt sätt. Du ska kunna prioritera och strukturera arbetsuppgifterna. Arbetet utförs omväxlande självständigt och i nära samarbete med andra. Du behöver därför ha en god samarbetsförmåga och ha en trygghet i din leverans och dina beslut. Arbetsbelastningen och prioriteringarna växlar ibland snabbt och det är därför viktigt att du kan skifta fokus och tempo vid behov.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillståndsprövning. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/Så ansöker du
Du ansöker genom att besvara våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Ansökan ska skickas in på svenska. Svara tydligt och utförligt på frågorna, eftersom de ligger till grund för urvalet, hänvisa inte till andra handlingar som CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 16 augusti 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/Övrig information
Befattning: Utredare
Anställningsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Placeringsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Efter överenskommelse
Resor kan förekomma i tjänsten.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare – alltid med fokus på patienter och brukare.
Vi är drygt 850 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor på orterna Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.
I Stockholm finns även myndighetsövergripande avdelningar för aktörskontroll, verksamhetsstöd, rättsligt stöd, analys, planering och kommunikation samt generaldirektörens stab.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Enhetschef
Monika Berglund Lange monika.berglund.lange@ivo.se +46107885000 Jobbnummer
10003978