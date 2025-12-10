Utredare
Länsförsäkringar Kalmar län / Bankjobb / Kalmar Visa alla bankjobb i Kalmar
2025-12-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Kalmar län i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Om jobbet
Som Utredare på LF Kalmar ingår du i en utredningsgrupp som arbetar med att utreda oklara försäkringsfall och misstänkta bedrägerier inom samtliga skadeområden. Din uppgift är att på ett strukturerat och självständigt sätt driva utredningar framåt genom att samla in fakta, genomföra analys, sammanställa utredningsresultat och ansvara för att kunden får ett beslut. Tillsammans med övriga utredarkollegor ingår i rollen att aktivt delta inom LF Kalmars säkerhetsarbete samt att utveckla och bidra till att vi har en proaktiv utredningsverksamhet för att förebygga bedrägerier och annan form av ekonomisk brottslighet, inte minst genom internt samarbete och att vara ett bollplank gentemot dina kollegor.
Som utredare hos oss har du en viktig roll att utbilda och informera berörda kollegor samt omvärldsbevaka inom området. Ytterligare exempel på arbetsuppgifter är skadeorsaksutredningar och skadeförebyggande arbete.
I ditt arbete kommer du att ha direktkontakt med de kunder hos LF Kalmar som berörs av utredningar, samt en hel del externa kontakter.
Vi erbjuder en varierande vardag och en mängd olika slags ärenden i en miljö som ger dig möjlighet att påverka arbetet och att växa i rollen. Du kommer få arbeta självständigt såväl som tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Eftersom utredningsärenden ofta är av känslig karaktär krävs det mycket god människokännedom, taktfullhet och ett respektfullt uppträdande i kombination med högt kundfokus. Som person har du ett brinnande engagemang för komplicerat utredningsarbete.
Vi söker dig som har erfarenhet av utredningsarbete inom Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller liknande organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredning av ekonomisk brottslighet och IT-forensik eller annan liknande djupare IT-kompetens.
Du har relevant högskoleutbildning och är väl insatt i gällande lagar och förordningar runt brott och bedrägerier.
Du har lätt för att samarbeta med andra, såväl internt som externt. När situationen kräver har du förmågan att arbeta självständigt och är bekväm med att fatta egna, stundtals svåra, beslut. Genom din erfarenhet har du vana av att hantera pressade situationer.
Du är en god lyssnare, har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt har god IT-kompetens.
Du är strukturerad och nyfiken, har förmåga att se både detaljer och fånga helheten samt arbetar med eget driv och stort engagemang mot uppsatta mål. Du ser det också som naturligt att bidra till att utveckla utredningsverksamheten.
Övrig information
LF Kalmar värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering på vårt kontor i Kalmar. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Rollen innebär resor, var av körkort är ett krav. Arbetsområdet är hela Kalmar län och ibland kan resor utanför länet förekomma.
De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till en personlighetstest och ett problemlösningstest. Det är en del av vår urvalsprocess. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Sista dag för ansökan är 2026-01-06.
För mer information om tjänsten, kontakta;
Tf. Chef Bolagsstöd Johan Pettersson, 073-086 92 28, johan.p@lfkalmar.se
Facklig representant Emma Wiesel, emma.wiesel@lfkalmar.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara del av något större?
När du jobbar hos oss på LF Kalmar blir du omedelbart en del av en stark, positiv kraft i vårt lokalsamhälle.
Den viktigaste resursen i vårt arbete är våra mer än 250 kompetenta medarbetare, som alla bidrar till vårt mål att vara den ledande aktören inom bank och försäkring här i länet. Vår vardag präglas av samarbete, gemenskap och glädje. Men det finns också något annat som genomsyrar hur vi tänker och agerar.
Eftersom vi ägs av våra kunder har vi alltid våra kunders långsiktiga bästa i åtanke. Vi tror helt enkelt på det vi gör och är måna om att du som jobbar hos oss ska trivas och utvecklas både inom yrket och som människa. Vi är här för länet, här för kunderna och här för dig.
Vi tror att tillsammans är man alltid bättre, vill du bli en del av något större? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Kalmar län
(org.nr 532400-3549), https://www.lansforsakringar.se/kalmar/privat/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LF Kalmar Jobbnummer
9636745