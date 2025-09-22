Utredare
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, Stöd & utveckling / Administratörsjobb / Trelleborg Visa alla administratörsjobb i Trelleborg
2025-09-22
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, Stöd & utveckling i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Enheten förvaltningsstöd och verksamhetsutveckling är en service och stödfunktion åt tekniska servicenämnden, tekniska serviceförvaltningens avdelningar och förvaltningschefen.
Vi är ett härligt gäng med bred kompetens som stöttar varandra i våra enskilda och gemensamma uppdrag. Här är vi fem medarbetare som tillsammans med enhetschefen ansvarar för att samordna förvaltningens frågor inom ekonomi, kommunikation, administration, nämndsadministration, övergripande verksamhetsutveckling och digitalisering. Vi välkomnar nu dig till den lilla enheten med det stora mervärdet. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som utredare ansvarar du för att upprätthålla, utveckla och säkerställa en effektiv och rättssäker nämnds- och ärendehanteringsprocess. Du är förvaltningens specialist inom den politiska- och kommunala processen och säkerställer att underlag och protokoll har hög kvalitet, både ur rättsligt och språkligt hänseende. Som utredare förbereder, genomför och avslutar du nämndsammanträdena och verkar som ett stöd för nämndens politiker. Vidare handlägger du ärenden, skriver och sammanställer rapporter och beslutsunderlag till nämnden. Du kommer att genomföra och samordna förvaltningsövergripande utredningar, uppdrag och uppföljningar. I rollen som utredare ingår att du skriver remissvar och besvarar inkomna motioner och upprättar- samt följer upp styrdokument och riktlinjer. Utöver nämndsadministrationen ingår det arbetsuppgifter inom vår registratur, vilket innebär diarieföring och registrering av handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, viss arkivering och andra i registraturen förekommande arbetsuppgifter. Uppdraget innefattar också att vara förvaltningens GDPR-samordnare och att ge ledningsstöd till chefer, medarbetare samt förtroendevalda i förvaltningen inom dina ansvarsområden. Kvalifikationer
Du som söker tjänsten som utredare, ska ha en för tjänsten adekvat högskoleutbildning. Vidare kräver denna tjänst att du har minst två års yrkeserfarenhet som utredare och nämndssekreterare inom offentlig verksamhet. För denna tjänst krävs det att du har goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt och skriftligt, som är relevanta utifrån tjänstens innehåll.
För tjänsten som utredare är det meriterande att du har arbetat i ärendehanteringssystemet W3D3.
Rollen som utredare kräver att du är noggrann, arbetar strukturerat och har förmåga att ge tydliga instruktioner. Du behöver vara handlingskraftig, ligga steget före i din planering och vara proaktiv. Du har en förmåga att både ha öga för detaljer och se till helheten inom ditt arbetsområde. Som utredare trivs du med och motiveras av att ta ansvar för ditt arbete och du har också förmågan att prioritera bland dina arbetsuppgifter. I denna tjänst kommer du att ha kontaktytor både internt och externt, genom din goda kommunikation och samarbetsförmåga bygger och förvaltar du goda och förtroendeingivande relationer. För dig är det en självklarhet att ge bra service med hög kvalitet. För tjänsten som utredare är din positiva inställning till förändring och omställning värdefull, där du motiveras av möjligheter att tillämpa nya arbetssätt och lösningar. Det är viktigt att du kan anpassa din roll och ditt arbete efter behov, då uppdraget utvecklas över tid.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Vi ser nu fram emot att få ta del av din ansökan!
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, Stöd & utveckling Kontakt
Eleonore Larsson 0410-733090 Jobbnummer
9521117