Utredare - vikariat vatten och avfall
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2025-08-29
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en stark framtidstro. Vi söker en engagerad och driven utredare för ett vikariat till avdelningen Vatten och avfall.
Du blir en del av Samhällsbyggnad inom avdelningen Vatten och avfall, vars uppdrag bland annat innebär att producera och leverera dricksvatten, avleda och rena spillvatten, avleda dagvatten samt insamla, omhänderta och behandla avfall.
Som utredare kommer du att arbeta med frågor som är viktiga för kommunens vatten- och avloppssystem. Du stöttar verksamheten och kunder genom att utreda, analysera och ge juridisk vägledning. Vår grupp inom enheten Juridik och marknad består av fyra utredare och åtta kollegor från andra specialistområden.
Välkommen att bli en av oss!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Gruppen med utredare ansvarar för utredningar inom vattentjänstlagen av varierande karaktär och svårighetsgrad. Ger råd och upplysningar till våra medborgare och kunder om vatten- och avloppstjänster. Samt handlägger kundfrågor från att ett ärende kommit in till att fatta ett beslut som delges kunden, utifrån de juridiska förutsättningar som finns. Det kan till exempel handla om att tolka var gränser går mellan fastighetsägarens ansvar och kommunens eller reglera skador och beräkna anläggningsavgifter. Du skriver även en del avtal av enklare karaktär.
Utredarna hanterar och strukturerar information och delar den med både interna och externa mottagare, bland annat genom att skriva yttranden. Du kommer att handha frågor internt, från allmänhet och företag kring vatten, spillvatten och dagvatten . Samtliga medarbetare är enhetens ansikte utåt och tjänsten innebär att du kommer att hantera många samtal med kunder i olika frågor.
Din arbetsplats blir kontorshuset Svalan i centrala Skellefteå, med moderna lokaler och ett funktionsbaserat arbetsplatskoncept.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning exempelvis inom juridik, fastighetsrätt, samhällsvetenskap eller ekonomi, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. För dig är det självklart att använda de digitala verktyg som finns tillgängliga. Du är bra på att samordna och följa dina ärenden och samarbetar bra med andra inom enheten och även inom avdelningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande utredningsarbete, du kan ha erfarenhet från skadereglering. Samt vana av att tolka och tillämpa lagtext. Kunskaper inom vattentjänstlagen är meriterande.
Som person är du strukturerad och noggrann. När du får använda din förmåga att hitta lösningar och nå resultat trivs du som bäst i ditt arbete. Du har lätt för att knyta kontakter och är duktig på att kommunicera med kunder. Du formulerar dig väl i tal och skrift, på svenska och kan göra dig förstådd på engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Samhällsbyggnad ser till att gator och torg, samhällen och bostadsområden fungerar så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. Uppdraget omfattar planering, rådgivning, tillsyn och en hel del långsiktiga utvecklingsfrågor med koppling till fysisk planering, gator och parker, transport och service, räddningstjänst, sotning samt vatten och avfall.
Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
