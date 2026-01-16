Utredare - kunskapsbaserad socialtjänst
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Vill du vara med och utveckla en mer kunskapsbaserad socialtjänst i Stockholms stad?
Vi söker en pedagogisk och analytisk utredare med erfarenhet av arbete med uppföljning, utvärdering, forskning och utveckling, som kan bidra till att våra medarbetare och chefer i Stockholms stads socialtjänst arbetar mer kunskapsbaserat.
Välkommen till oss
Socialtjänsten i Stockholms stad finns inom stadens elva stadsdelsförvaltningar. Socialförvaltningen arbetar med frågor som rör hela staden. Inom förvaltningen finns avdelningen för strategi och utveckling, den består av åtta enheter. Avdelningen ska se till att socialtjänsten i hela staden fungerar likvärdigt och samordnat, bland annat genom att ta fram riktlinjer, genomföra utbildningsinsatser, följa upp socialtjänstens verksamheter och driva utvecklingsprojekt.
Denna roll ingår i avdelningens stab, som leds av biträdande avdelningschef och har fjorton medarbetare. Hos oss arbetar du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Vi har fokus på att utveckla hela stadens socialtjänst. Socialtjänsten befinner sig i en stor omställning till följd av den nya socialtjänstlagen som i korthet innebär att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och erbjuda tidiga insatser som inte kräver behovsprövning. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och följas upp regelbundet för att utvecklas.
Staben ansvarar för
omställningen till den nya socialtjänstlagen
den årliga socialtjänstrapporten
arbete med forskning, utveckling och kompetensförsörjning
stöd till ledningen och samordning av avdelningens gemensamma processer.
Vårt kontor ligger i Farsta Centrum, nära tunnelbanan. Här finns också många restauranger, caféer och butiker.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter Anna Rinder von Beckerath och är chef på avdelningens stab. För mig är det viktigt att ha medarbetare som trivs på jobbet, tycker om att ta eget ansvar och att samarbeta med andra. Som chef och ledare är jag mån om att skapa delaktighet och ta vara på medarbetares egna idéer och drivkraft. Av mig kan du förvänta dig en närvarande och tillitsfull chef som ger dig möjlighet att bidra till utveckling av framtidens socialtjänst.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
en arbetsplats i ständig utveckling
erfarna och utvecklingsinriktade kollegor
friskvårdsbidrag
flextid
vinter- och sommararbetstid
möjlighet till semesterväxling som kan innebära fem eller sex extra semesterdagar.
Din roll
Ditt uppdrag är att tillsammans med kollegor ansvara för uppdrag och vara sakkunnig i frågor som rör uppföljning, utvärdering, forskning och utveckling kopplat till socialtjänstens område. En stor del innebär att delta i arbetet med att utveckla en mer kunskapsbaserad socialtjänst, som bland annat innebär att socialtjänsten ska bli bättre på att kontinuerligt följa upp och utveckla sin verksamhet.
En del i detta är att rusta chefer och medarbetare med metoder och arbetssätt som möjliggör att ta fram och analysera lokal kunskap som kommer till användning i verksamheterna. Du blir en viktig del i arbetet med att Stockholms socialtjänst tar ytterligare steg mot att bli en lärandeorganisation.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår även
sprida kunskap om resultat samt hålla utbildningar
stötta stadsdelsförvaltningar i lokalt uppföljnings- och utvecklingsarbete
utredningsarbete inom olika uppdrag, att skriva rapporter och tjänsteutlåtanden samt svara stadsdelsförvaltningarna på frågor och remisser
nära samarbeta med olika funktioner på förvaltningen samt med äldreförvaltningen samt med andra aktörer i och utanför Stockholms stad, till exempel länets tre lärosäten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk examen inom samhällsvetenskap, folkhälsa, eller som socionom
vana att genomföra utbildningar, workshops, möten och konferenser
väl förtrogen med arbete i politiskt styrd organisation och med socialtjänstens uppdrag
erfarenhet av att driva arbete med utveckling på övergripande och strategisk nivå
vana av undersökande och utredande arbete
vana att sammanställa underlag i rapport och tjänsteutlåtanden
erfarenhet av arbete med uppföljning (gärna också individbaserad systematisk uppföljning), utvärdering, forskning och utveckling, inom socialtjänstens eller närliggande område.
Det är meriterande om du har
examen på magister-/master- eller högre nivå
kunskap inom statistik, särskilt kvantitativ metod.
