Utläggsadministratör till Swedbank
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-01-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Är du en självgående, noggrann person som gillar att utveckla och förbättra arbetsplatsen? Då kan det vara just dig vi söker som utläggsadministratör till Swedbank.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som utläggsadministratör kommer du tillhöra adminteamet för Payroll SE på Swedbank Östersund. I dina arbetsuppgifter kommer du att utföra kontroller av medarbetares utlägg utifrån fastställda kriterier, som tex policys och skatteregler. Du kommer också kommunicera med chefer och medarbetare kopplat till utlägg. I tjänsten ingår även att effektivisera processen och uppdatera instruktioner, rutiner samt ta fram statistik. Utläggskontrollerna är ca 50 % av den totala arbetstiden men är huvudsakligen koncentrerade till veckan före attestdag för utlägg.
Utöver detta kommer du att utföra arbetsuppgifter inom adminteamet, tex ärendehantering i ärendehanteringssystem och förfrågningar från Försäkringskassan. För rätt person finns möjlighet att få fler kvalificerade arbetsuppgifter inom teamet som tex registreringar av personaländringar och nyanställningar.
Arbetstiderna är dagtid och arbetet sker från bankens lokaler på Frösön i Östersund.
Om dig
Du kommer arbeta teamvis och här finns en stor kompetens och ett högt engagemang. Gruppen präglas av omsorg om varandra och känslan av gemensamt ansvar för resultatet. Eget ansvar och tillit till varandra är något som är viktigt. Vi ser att du som söker är social, bra på att kommunicera med andra, ansvarstagande samt har god datavana.
Arbetet innebär att hantera stora mängder ärenden varje månad så du behöver vara noggrann och ha ett öga för detaljer, samt gilla problemlösning. Du jobbar strukturerat, noggrant samt vill utveckla arbetsplatsen genom att komma med nya idéer och arbetssätt.
Vi ser att du som söker har eftergymnasialutbildning inom ekonomi, HR eller liknande. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom företrädesvis lön eller ekonomi.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som utläggsadministratör på Swedbank är ett konsultuppdrag med start så fort som möjligt och med en tjänstgöringsgrad på 100%. Uppdraget är planerat att pågå fram till december 2026 med stor chans till förlängning.
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och rabatt på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande så tjänsten kan bli tillsatt innan annonsperioden löper ut. Vänta inte med din ansökan! Bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare på Adecco:
Oskar Gardeström på oskar.gardestrom@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Oskar Gardeström Jobbnummer
9669526