Utkast SFI
Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi timvikarier till SFI och Komvux på grundläggande nivå samt till Komvux som anpassad utbildning.
Som timvikarie hos oss kan uppdragen och omfattningen variera beroende på behov samt ordinarie personals ledighetsönskemål. Vikariaten kan vara kortare och längre och dyka upp samma dag som vikariatet ska påbörjas eller med lång framförhållning.Kvalifikationer
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom skolans värld och i synnerhet vuxenutbildning. Ett stort människointresse, ödmjuk inställning till olika personers bakgrund, flexibilitet och stort utbildningsintresse ser vi som självklara egenskaper hos dig som vill vara timvikarie hos oss.
I din ansökan vill vi att du specificerar inom vilket/vilka områden du helst vill vikariera (SFI, Komvux på grundläggande nivå eller Komvux som anpassad utbildning). Anger du inget särskilt intresse räknar vi med att du är intresserad av alla tre delarna.
Intervjuer och anställningar kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
